Isabel Pardo obliga a firmar cláusulas ilegales para degradar a los nuevos empleados de Adif

Los trabajadores de Adif denuncian juego sucio en las ofertas de empleo en el sector público ferroviario. “Tanto Renfe como Adif exigen firmar una cláusula ilegal a los trabajadores, que permite degradarles sin necesidad de expediente”, explican fuentes sindicales a OKDIARIO, que señalan directamente a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif.

Pardo de Vera llegó a la dirección de Adif tras la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, y es la responsable de que se obligue a firmar a los nuevos trabajadores de la compañía pública una cláusula en sus contratos que permite degradarles sin necesidad de expediente. Un mecanismo, según ha podido saber este periódico por fuentes sindicales, ilegal.

“En las nuevas ofertas de empleo para estructura de dirección, que están sacando a la calle, el término ‘responsable’ enmascara la verdadera categoría profesional del puesto para no aplicar ni el Convenio Colectivo ni el Estatuto Básico del Empleado Público”, explica un líder sindical de CSIF a este periódico, que califica de “inconcebible” este hecho.

Para acceder a esos puestos, “tanto Adif como Renfe exigen firmar un contrato que incluye una cláusula, que es como una sentencia de muerte para el trabajador porque permite a la empresa degradarte en cualquier momento hasta niveles inferiores, sin expediente ni justificación objetiva”, continúan.

Los trabajadores exigen “juego limpio” a Adif y a Renfe y dar ejemplo de empleo de calidad con una oferta pública transparente y según las necesidades del ferrocarril, que impida regalar puestos a personas concretas o colocar a amistades, algo que, “desafortunadamente, se está produciendo en los últimos tiempos”.

El problema, según CSIF, tampoco se acaba aquí: “En las ofertas de empleo, correspondientes al Convenio Colectivo, el uso de categorías de ingreso también precariza el salario del trabajador incorporado, al que se están exigiendo unas cualificaciones que no se corresponden, de ninguna manera, con el salario que debería corresponderle por Convenio y que no va a cobrar. Por otra parte, estas plazas no se ofertan internamente y se obliga a los ferroviarios a presentarse a la oferta pública de empleo teniendo que superar unas pruebas ya realizadas con anterioridad para su incorporación”.

La hermana de la periodista Ana Pardo, directora del diario podemita ‘Público’, fue nombrada a finales del pasado mes de junio nueva presidenta de Adif, promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias y una de las empresas públicas que más volumen de inversión gestionan en el país. Desde entonces, decenas de empleados de la estructura de dirección de Adif han recibido la notificación de su pérdida de categoría de varios niveles “sin razones objetivas de ninguna clase”, tal y como explican a OKDIARIO fuentes de CSIF, sindicato mayoritario en las empresas de las Administraciones Públicas.