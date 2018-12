Los analistas de Bankinter ven barata la banca española pero no esperan subidas hasta 2020

Bankinter señala la paradoja de que los bancos españoles tienen rentabilidad, solvencia y calidad de su balance, pese a lo cual sólo valen 0,7 veces su valor en libros. "Esta disparidad no tiene sentido y será corregida tarde o temprano"

La banca española es un ‘chollo’ para los inversores. Al menos, así lo opinan los analistas de Bankinter, que han llamado la atención sobre los desequilibrios que hay entre los valores a los que están cotizando los bancos en Bolsa y su realidad contable, mucho más benigna de lo que se pudiera pensar. “La banca cotiza con multiplicadores en niveles de crisis y los balances están muy lejos de crisis. El sector está lejos de tener un ROE (beneficio por acción) como años atrás, han pasado de ROE muy bajos a unos ROE del 13 o el 14%. Luego de rentabilidad no va mal la banca”, ha indicado un analista del equipo de Bankinter, liderado por Ramón Forcada.

El analista de Bankinter ha recordado que la banca “de solvencia va bastante bien y la calidad de su balance es buena, y eso vale 0,7 veces valor en libros”. El precio del valor en libros surge de obtener el peso de la compañía en bolsa -número de acciones multiplicado por el precio al que cotizan- y dividirla por el valor de sus fondos propios, recogidos por la compañía en su balance. Forcada ha recordado que “tener un valor en libros de 1 significa que tu negocio vale 0. Si liquidas te llevas lo que vales en libros. Pero esto no es así, porque una empresa tiene otras cosas como el fondo de comercio”.

Por tanto, han asegurado los analistas del banco presidido por Dolores Dancausa, “los bancos despertarán y lo harán con mucha energía. El problema es que no creo que sea ni en enero ni febrero porque hay que solucionar temas ajenos a la banca. El mercado a día de hoy no está por la labor pero creo que cada vez se verá más. No va a haber que esperar tanto para ver un valor en libros de 1/1. Cada vez queda menos para 2020 y el sector empezará a subir”.

Los expertos de Bankinter han recordado que son los bancos centrales los que están evitando que la banca española empiece a crecer y a revalorizar sus acciones: “Los bancos empezaron 2018 muy bien porque se preveía un cambio en los tipos de interés. Su retraso no ha ayudado, tampoco la situación de Italia ni tampoco el Brexit”.

Potencial de crecimiento en el Ibex

Los analistas han considerado que el Ibex 35 tiene un potencial de crecimiento del 5,5% en 2019. El mayor riesgo para su crecimiento sería la falta de estímulos.

Con respecto a la situación macroeconómica, esta será positiva: Bankinter prevé que este año se cierre con un crecimiento de la economía del 2,6% y aumente un 2,3% y un 2,1% en 2019 y 2020, un crecimiento más bajo pero superior al de los principales socios europeos.