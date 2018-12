Arranca el plazo para las denuncias de los candidatos descartados a presidir RTVE

Con la publicación en el BOE -salvo cambios de última hora, este martes- de las notas finales del centenar de candidatos, se abre el proceso para la esperada oleada de recursos contra el concurso Alicia G. Montano, cercana a Fran Llorente, actual hombre fuerte del PSOE en la cadena, es la que más puntuación ha conseguido

Arranca este martes el plazo para la previsible oleada de recursos que presentarán los candidatos descartados a presidir RTVE. Con la publicación de las notas del centenar de aspirantes en el BOE, salvo sorpresa este mismo martes, se da el pistoletazo de salida a esas denuncias. De acuerdo con las fuentes consultadas, varios de estos candidatos que no están en la lista de los 20 definitivos elaborada por el Comité de Expertos harán uso de ese recurso, lo que podría retrasar y hasta invalidar el proceso.

De momento, los protagonistas prefieren mantener el anonimato hasta comprobar las notas en el BOE. “No podemos hacer nada hasta que no se publiquen. Le estoy dando vueltas, estoy casi decidido, pero al ser un concurso hasta que no sepa las notas oficialmente no tomaré una decisión”, explica uno de ellos. “También le estoy dando vueltas, pero hasta que no sepa las notas no tomaré una decisión. Denunciar lleva un coste también, y tengo que valorar si merece la pena”, explica otro candidato que se ha quedado fuera.

Según la lista de 20 candidatos elegida por el Comité, Alicia Gómez Montano lidera de momento el concurso con 83,57 puntos, mientras que Laureano García cierra la lista con 65,06 puntos. El límite marcado en las bases del concurso eran los 65 puntos. Por debajo de esa puntuación, los candidatos quedaban eliminados.

Argumentos

La puntuación definitiva de los veinte candidatos ha añadido más polémica a este concurso, y ha dado más argumentos a quiénes quieren presentar recurso. De acuerdo con las fuentes consultadas, los expertos del Comité han puntuado con un cero algunos proyectos de los candidatos. El comité se dividió en tres grupos y cada grupo evaluó los proyectos de un tercio de los candidatos. Los ‘ceros’ han sido pocos, pero “alguno ha habido”, dicen fuentes internas. Se trata de una puntuación sorprendente teniendo en cuenta que esta parte del concurso eran 30 puntos sobre 100.

Otra de las sorpresas de las puntuaciones que se han conocido hasta ahora es la de algunos finalistas que no han sido nunca gestores ni altos cargos. Es el caso, apunta un candidato rechazado, de Roberto Lakidaín, empleado de la cadena en Andalucía, ex miembro del polémico Consejo de Informativos, y que fue sancionado con 20 días de empleo y sueldo por mala praxis informativa.

“No entiendo cómo es posible que Lakidaín tenga 66,05 puntos. Pero si nunca ha sido alto cargo y eso pesaba 25 puntos del total de los 100, ¿cómo ha obtenido 66 puntos sobre 75? ¿Es que ha presentado un proyecto para RTVE perfecto?”, se pregunta un candidato que no ha pasado a la final.