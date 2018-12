Los mexicanos RLH eligen la marca de ultralujo Rosewood para gestionar el Hotel Villamagna

Se trata de una de las marcas más exclusivas del mundo Rosewood tiene origen en Dallas pero actualmente es de capital chino

Madrid tendrá dentro de poco tiempo una nueva cadena hotelera de ultralujo, inédita hasta ahora en España. Se trata de Rosewood, una marca especializada en ‘luxury’ que ha sido elegida por el grupo mexicano RLH Properties -división real estate de Beka Partners– para ser la nueva enseña que gestione el Hotel Villamagna de Madrid, cuya compra por 210 millones de euros al grupo Dogus fue hecha pública el pasado 26 de noviembre.

Según fuentes del sector hotelero, el grupo americano ha seleccionado a esta marca hotelera con origen en Dallas, exponente de la mayor exclusividad posible, para gestionar el inmueble en el Paseo de la Castellana que han adquirido recientement. De este modo, Rosewood desembarcará en España por primera vez y se convertirá en la octava plaza europea donde tenga presencia tras Londres (dos establecimientos), París, la Toscana, Viena, Edimburgo, Munich y Venecia.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con fuentes oficiales del grupo mexicano Beka Partners y de RLH Properties -su vehículo inversor en real estate- en Ciudad de México, tanto por teléfono como a través de e-mail. También con representantes de Rosewood en Londres y Nueva York. No ha habido desmentido sobre la operación desde ninguna de estas tres compañías afectadas.

La marca, con origen en Dallas, es propiedad desde 2011 del grupo con sede en Hong Kong Chow Tai Fook

La responsable de Rosewood es la mujer de negocios Sonia Cheng, multimillonaria heredera de la dinastía china que posee el grupo de joyería y oro Chow Tai Fook, que adquirió Rosewood en 2011. Basada en Hong Kong, la marca norteamericana es propiedad del capital asiático. Así, el del Hotel Villamagna será un nuevo desembarco de gestores hoteleros de Oriente en el mercado español, que ha vivido operaciones sonadas este año como la compra de NH Hotels por los tailandeses Minor o la citada reforma del Ritz, también pilotada por fondos de China y Arabia Saudí.

El acuerdo, que aún tiene que hacerse oficial, emplazará el nuevo Rosewood en el inmueble del hotel Villamagna, y cuando esté construido cerrará un nuevo “triángulo del lujo” en hoteles en Madrid junto con el Four Seasons junto a la Puerta del Sol (complejo Canillejas) y el nuevo hotel Ritz Mandarin Oriental que abrirá a finales de 2019 en la plaza de Neptuno tras una inversión de 100 millones de euros. Según fuentes del sector hotelero, este nuevo proyecto para hoteles lujosos hará que Madrid esté en condiciones de competir con Barcelona en establecimientos de alto standing.

Madrid se recupera del golpe de la crisis

Ivar Yuste, socio de PHG Hotels and Resorts, considera con todo el sentido la operación de implantar a Rosewood por primera vez en España usando el inmueble del Hotel Villamagna. Y recuerda que RLH Properties “ha pagado un precio de 1,4 millones por habitación que no responde a un criterio estrictamente financiero porque no se va a rentabilizar tan fácil. A ese precio de compra habrá que meterle todo el equipamiento de un Rosewood porque el Ritz ahora mismo es muy clásico. Cuando alguien ve el Rosewood de Londres por ejemplo, se observa cómo la equipación está muy lejos de ahora mismo ofrece el Villamagna, que está muy anticuado. La ubicación es inigualable pero no creo que rentabilicen 1,4 millones por habitación más otros 20.000 euros más de reforma por habitación como ratio medio para ponerlo a nivel de un Rosewood. Se tendrá que rentabilizar con tarifas de 500 o 600 euros la noche por habitación que ahora mismo en Madrid apenas existen”, aunque considera que pueden llegar cuando estén abiertos Four Seasons y Mandarin.

Yuste recuerda la posición de desventaja que ahora mismo tiene Madrid respecto a Barcelona en precios hoteleros de lujo. “Es la única capital de Europa donde el rev/par (ingresos por habitación) es inferior a la segunda ciudad del país. Con la crisis de 2008 el mercado doméstico del que vivía Madrid se hunde, Barcelona se matiene y ahora mismo Madrid sigue hundida en precios y le queda recorrido. Teóricamente debería volver a adelantar a Barcelona simplemente por ser la capital del país”