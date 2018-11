Los coches eléctricos más vendidos cuestan 10.000 euros más que la media

Los coches más vendidos del mercado superan los 34.000 euros por unidad Aún ofrecen autonomías que superan con poco los 200 kilómetros

El Ejecutivo quiere un sistema eléctrico 100% en 2050 y prohibir en 2040 la matriculación de vehículos emisores de CO2 (incluiría a los híbridos). Sin embargo, estos ambiciosos objetivos políticos chocan por el momento con la realidad del coche eléctrico y con las dificultades que afronta, con retos sin solución como el aumento de la autonomía y los puntos de carga. Por el momento, los precios siguen siendo muy superiores en los coches eléctricos, que se ofertan más de 10.000 euros más caros en sus versiones más económicas frente a la media de todos los vehículos.

Según datos facilitados por Faconauto, la patronal de los concesionarios, el precio medio efectivo al que se venden todos los vehículos en España es de 22.276 euros, con unos 4.000 euros de media que se descuentan en promociones frente al PVP (Precio de Venta al Público).

Por su parte, la asociación del coche eléctrico Aedive no facilita datos del precio medio al que se venden los eléctricos aunque sí reconoce que es “bastante más caro, y hay que trabajar para que lo sea menos”. Viendo los 3 modelos de coche eléctrico más vendidos en 2018, encontramos que superan sustancialmente el precio de un vehículo de combustible fósil.

Este año, el Hyundai Ioniq es el coche eléctrico más vendido de 2018 con 3.777 unidades de enero a octubre. Se puede encontrar desde 27.975 euros según su web y por este precio ofrece una autonomía real de aproximadamente 230 kilómetros. Tiene modelos tanto híbridos como enchufables

En 2017, el Renault Zoe fue el eléctrico más vendido en España y su PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) es de 31.310 euros. Este precio es el que el fabricante recomienda a los concesionarios, aunque la factura final normalmente está por debajo. Ofrece una autonomía de 300 kilómetros reales. Con 1.327 unidades, supuso prácticamente el 30% del parque de coches puramente eléctricos vendidos en 2017 aunque este año sus ventas tal vez no superen esta cifra.

El segundo coche eléctrico más vendido el año pasado fue el Nissan Leaf, que en su web se oferta desde 33.300. Este vendió unos 500 coches en 2017 pero este año ya lleva a octubre 865, mientras el Zoe lleva 890. Ofrece una recarga de entre el 20% y el 80% en 60 minutos, pero necesita ir mirando las estaciones de recarga con una app en el móvil.

Por último, otro de los coches más vendidos en 2018 es el BMW i3, con 580 coches. Según las webs especializadas se oferta desde 35.500 euros el modelo más barato (tiene batería de 22 kWh y permite una autonomía de 190 kilómetros) hasta 42.900 el más caro, que ofrece una autonomía de 200 kilómetros en ciudad.

Las ventajas

Otros vehículos puramente híbridos, como el Toyota Prius, llevan ya varios años con notable éxito comercial y son muy fáciles de ver especialmente en ciudades al haber sido adoptados masivamente por colectivos como los taxistas. No obstante, los híbridos también estarán prohibidos en 2040 según el texto del Ministerio de Transición Ecológica. Está por ver si esta prohibición futura, pese a quedar más de 20 años para la misma, puede retraer la venta de esta tecnología.

Desde la asociación Aedive se reconoce a su vez que los coches eléctricos son mucho más caros que los no eléctricos, y que hay incentivos fiscales que pueden hacer interesante su adquisición. Pero defienden que tiene que haber un ambicioso plan de subvención para coches eléctricos, de los que defiende además de las ventajas de no emisiones y la exención en el impuesto de matriculación “la tranquilidad de no pagar parking en la ciudad y tener libre circulación en los centros al ser de cero emisiones”.