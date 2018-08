Los controladores acusan a Ryanair de mentir a sus clientes para no devolverles dinero

Los controladores alegan que los retrasos son por el temporal Los sindicatos acusan a Ryanair de mentir para no indemnizar

Los controladores aéreos españoles, a través de su sindicato, ha denunciado en los micrófonos de OKDIARIO que Ryanair miente a sus clientes sobre el motivo de los retrasos para ‘quitarse la culpa’ y, de este modo, no tener que indemnizarles, tal y como manda la Ley.

“Si un cliente de Ryanair sufre un retraso y la aerolínea le dice que son causas ajenas a la compañía y el pasajero se lo cree y no reclama, no van a pagarle nada“, recuerdan fuentes de los controladores, que explican que el modus operandi de esta aerolínea es: “Si cuela, cuela”.

Hasta tal punto está llegando el conflicto, que cientos de clientes, a través de sus abogados, están pidiendo al sindicato de controladores un certificado que explique que ellos no han hecho huelga alguna. El motivo: aerolíneas como Ryanair indican a sus clientes que los retrasos o cancelaciones se deben a una supuesta (e inexistente) huelga de los controladores en España. Algo que, insisten desde el sindicato, “es mentira”.

“Estamos haciendo un escrito que nos están pidiendo distintos afectados a través de sus abogados para que certifiquemos que, en contra de lo que alega Ryanair, no hemos hecho ninguna huelga en España. Es mentira. Ryanair le ha dicho este pasado mes de julio a sus clientes que han sufrido retrasos de hasta cinco horas que no se pueden hacer cargo del billete porque es por causas de las huelgas de los controladores. Entonces, nos piden que se los certifiquemos, y es lo que estamos haciendo”, explican los controladores aéreos.

“Estamos haciendo un escrito que nos están pidiendo distintos afectados a través de sus abogados para que certifiquemos que, en contra de lo que alega Ryanair, no hemos hecho ninguna huelga en España”

Desde el sindicato, además, se muestran muy sorprendidos, toda vez que, si quieren hacer huelga, son los primeros interesados en que la opinión pública sea consciente: “Nosotros si hacemos huelga lo decimos, para empezar porque queremos que se sepa. Cuando lo hacemos, sabemos que es impopular y que la gente se enfada, lo entendemos, pero es que, cuando no es, no es. No es justo”.

“Ryanair miente. Es algo que llevamos diciendo mucho tiempo. Estas compañías mienten porque la legislación les obliga a indemnizar a todas las personas que sufren una cancelación o un retraso superior a las tres horas. Y, para evitar pagar, mienten”, continúan los controladores, que subrayan que “el truco está en que si el retraso no es imputable a la compañía, ésta no paga. Por eso empresas como Ryanair intentan siempre desviar la culpa, aunque sepan de sobra que es suya”.

“La realidad de los retrasos está siendo por el temporal, está demostrado”

“Nosotros hemos hablado con las compañías aéreas, y ellos niegan que hagan eso. Pero sabemos 100% que lo hacen. Esa es la realidad, las lowcost han venido para quedarse, lamentablemente, y eso implica que para poder mantener margen de beneficios los sueldos tienen que ser cada vez más pequeños, las condiciones cada vez peores, el avión cada vez pasa más tiempo volando… “, recuerdan desde el sindicato de los controladores, que insisten en que “la realidad de los retrasos está siendo por el temporal, está demostrado. Nosotros, desde luego, no tenemos nada que ver, tal y como quieren dejar caer algunas aerolíneas”.