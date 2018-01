Los franquiciados de DIA exigirán 138 millones de euros a la compañía

La Unión de Afectados de DIA, que agrupa a cerca de 250 ex franquiciados, ha confirmado a OKDIARIO que entre todas las querellas interpuestas contra la compañía se reclama un total de 138 millones de euros. Una cifra que DIA rechaza rotundamente ya que, explican, “no hay un sistema general de estafa o que perjudique a los franquiciados ni ningún macroproceso, como afirman los querellantes”.

La Unión de Afectados de DIA ya interpuso, en el año 2014, una querella criminal de 37 afectados en la Audiencia Nacional, bajo la dirección del despacho de D. Marcos García Montes, contra DIA. Una querella que se desestimó al no ser “una pluralidad de personas” los denunciantes. Sin embargo, según la plataforma, cumplían todos los requisitos: “Había afectados de más de una provincia del territorio nacional, superamos en más de 600.000 euros las pérdidas de todos los afectados, y hablamos de algo que daña a la economía de un país, puesto que DIA es una empresa española que opera internacionalmente y que opera en el Ibex 35“.

Los motivos que han llevado a estos franquiciados a querellarse contra DIA son los siguientes: Reclamación de avales, devolución de pagarés y llenado por ser falsos, impugnación del contrato por abusivo, competencia desleal por incumplimiento de contrato respecto a la distancia de las tiendas propias con las franquicias, falsos autónomos y resarcimiento de las deudas con entidades externas (bancos) en las que DIA obligó a pactar a los franquiciados.

Desde DIA, sin embargo, dicen no tener claro ni las cifras ni quién es Unión de Afectados de DIA. De hecho, según la compañía, de las más de 2.100 franquicias que tienen en España, apenas existen 10 litigios abiertos contra DIA, de las que la empresa habría ganado tres en primera instancia. Por otro lado, explican, DIA ha iniciado 15 litigios contra franquiciados a los que se les reclama 1,7 millones de euros.

“Insisto en que estas cifras son sobre las 2.100 familias que cuentan con una franquicia DIA y sus más de 7.800 empleos generados. Ellos son los que generan valor y a los que realmente afecta las diferentes informaciones falsas que vienen apareciendo en los medios en los últimos tiempos. Seguimos convencidos y apostando por nuestro modelo de franquicia, que nos sitúa a día de hoy como la primera franquiciadora de España y la tercera de Europa del sector“, insisten fuentes próximas a DIA, que recuerdan que la litigiosidad de los franquiciados en la compañía es inferior al 1%.

Una baja litigiosidad que, según la Unión de Afectados de DIA “no es cierta”. “DIA, por mediación de abogados como Perales o Kalbermatten, está llegando a acuerdos extrajudiciales clamorosamente perjudiciales para los afectados, en los que DIA sale claramente beneficiado. Esto, no es por que lo diga Asafras, si no que lo dicen sus propios clientes. Así nos lo transmiten”, explican.

“DIA les hace firmar un contrato de confidencialidad por el cual no pueden hablar de su tienda ni de los problemas que hayan tenido nunca con la matriz”, continúan desde la plataforma, desde donde añaden que “una cosa es que la litigiosidad sea baja (que no lo es) en los juzgados y, otra muy distinta, que no tengan numerosos litigios que se resuelven por la asfixia económica en la que se encuentran los franquiciados, por la vía extrajudicial”.