La empresa fabricante de Donuts abandona Cataluña y se viene a Madrid

Bakery Donuts Conveniencia SA, la empresa fabricante de los populares Donuts, ha formalizado el traslado de su sede social desde Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) hasta el polígono industrial Las Mercedes de Madrid, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El pasado 11 de octubre el grupo Bimbo, propietario de esta sociedad, ya anunció el traslado del domicilio social de sus sociedades con sede en Cataluña a este polígono. Bimbo, de capital mexicano, justificó aquella decisión con el fin de “mantener la seguridad jurídica” y seguir trabajando con “normalidad”.

El grupo mexicano Bimbo completó en julio de 2016 la adquisición de Panrico e incorporó así marcas como Donuts y Bollycao.

El 42% de directivos catalanes se irán en caso de DIU

Un 42 % de los directivos catalanes aseguran que sus empresas se trasladarían total o parcialmente de Cataluña, lo que incluye movimiento de personas, de operaciones y de inversiones, en caso de que se materializara en esta comunidad una declaración unilateral de independencia.

Así lo revela un informe titulado “Refem Empresa, Refem Catalunya” (Rehagamos Empresa, Rehagamos Cataluña), elaborado por el economista y escritor Fernando Trias de Bes, que basa sus conclusiones en una encuesta hecha un total de 123 directivos de compañías catalanas que dan empleo a unas 158.000 personas.

Del 42 % de directivos y profesionales que trasladarían total o parcialmente sus empresas, un 29 % optarían por un traslado parcial, un 9 % por un traslado total y un 4 % por el cierre de la empresas.

Otro 31 % de los encuestados dicen que no desplazarían sus negocios, pero que reducirían inversiones total o parcialmente; un 22 % no adoptaría este tipo de medidas, porque entiende que no le afectaría o bien que podría manejar la situación, y el 5 % restante creen que es impredecible lo que podría suceder.

Aunque el Parlamento catalán declaró unilateralmente el pasado 27 de octubre la independencia de Cataluña, ese mismo día el Gobierno intervino el Ejecutivo catalán en aplicación del artículo 155 de la Constitución, por lo que la encuesta se interesa por un escenario en el que la declaración unilateral de independencia se llegara a materializar.