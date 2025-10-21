Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la central de Almaraz, se han reunido este martes para reafirmar «su compromiso con la extensión de vida» de las instalaciones extremeñas, tal y como han comunicado a OKDIARIO. Las compañías «han analizado las operaciones» de la central y han concluido que «se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas».

«Respecto a la solicitud formal de continuidad, los socios trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes al Ministerio de Transición Ecológica, con carácter previo a la entrega de documentación al CSN», según han informado.

Así, las compañías recuerdan que esto último ha sido «reconocido recientemente» por WANO, la organización internacional que ha premiado a la central de Almaraz y la ha situado entre una de las mejores de todo el mundo. En concreto, esta institución ha otorgado «el nivel de excelencia a la planta».

El estudio se realizó durante tres semanas de febrero de 2025 y tiene revisión entre pares. En él, un grupo de especialistas de varias nacionalidades (Francia, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, China y Taiwán) ha revisado el funcionamiento de Almaraz en profundidad y comparándolo con los mejores estándares de la industria nuclear.

Tras ello, los expertos han concluido que la central extremeña es una referencia para la flota mundial de plantas nucleares, mejorando incluso su puntuación sobre la obtenida en 2021, donde ya obtuvo el rating 1. Por tanto, WANO ha vuelto a galardonarla

Cierre de la central de Almaraz

Tal y como adelantó OKDIARIO, los propietarios de la central de Almaraz tienen hasta el 1 de noviembre para convencer al Gobierno de Pedro Sánchez de que evite el cierre con una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Es decir, el tiempo se acaba dentro de tres semanas, al inicio de este mismo noviembre. El BOE del jueves 6 de agosto de 2020 es el que establece el imperativo de cerrar la central nuclear de Almaraz. Sin embargo, la tramitación hay que iniciarla mucho antes.

Por tanto, si las víctimas (empresas, asociaciones, trabajadores, ayuntamientos…) no son capaces de convencer al Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, antes de que llegue noviembre, no habrá vuelta atrás.