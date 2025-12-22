El IBEX 35 sube un 1,15% y se sitúa en 17.138,80 puntos, cerca de máximos históricos

El IBEX 35 se eleva un 1,15% y se sitúa en 17.138,80 puntos este lunes, 22 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,18% de su máximo histórico.

En media sesión, el IBEX oscila entre un mínimo de 17.093,10 y un máximo de 17.170,60, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que sugiere una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 0,57% en la semana y se revaloriza un 48,56% en lo que va de año.

Con esta jornada, el índice acumula su primera sesión consecutiva a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Acciona (1,98 %), BBVA (1,84 %) Repsol (1,81 %) lideraron las subidas del día. También hallamos Unicaja Banco (1,24 %) y Grifols (1,16 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Telefónica (-2,9 %), ArcelorMittal (-2,15 %) y Acerinox (-1,58 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Cellnex Telecom (-1,58 %) y Naturgy Energy Group (-1,35 %) completaron la lista de los valores en negativo.

En cuanto a la actividad del mercado español, Banco Santander concentró el mayor volumen de negociación actualmente, con más de 68.298.605,306 millones. de euros intercambiados, seguido de BBVA e Iberdrola en una jornada de intensa actividad financiera en el parqué.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas presentan un comportamiento negativo en la jornada, con el DAX de Fráncfort cediendo un 1,42%, el CAC de París retrocediendo un 1,09%, el FTSE de Londres bajando un 0,11% y el MIB de Milán marcando una caída del 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1738 frente al dólar, con una variación negativa del 0,13%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 0,27% y se cotizaba en 89,733.74 dólares. La onza de oro troy, en tanto, retrocedía un 0,18% hasta los 4,444.50 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 1,09% y se sitúa en los 61,43 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 0,89% hasta los 57,05 dólares.