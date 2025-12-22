El IBEX 35 sube un 1,15% en la apertura y se sitúa en 17.117,30 puntos

El IBEX 35 se eleva un 1,15% en la apertura del lunes 22 de diciembre de 2025, situándose en 17.117,30 puntos, quedándose a apenas un 0,31% de su máximo histórico.

En la apertura, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.117,30 y un máximo de 17.142, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen negociado de 107,86 millones, lo que sugiere una fuerte actividad en el mercado.

En el momento de apertura, el IBEX 35 avanza un 0,4% en la semana y se revaloriza un 48,4% en el año.

Con esta jornada, el índice acumula su primera sesión consecutiva a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, ArcelorMittal (0,5 %), Repsol (0,42 %) Aena (0,34 %) lideraron las subidas del día. También sobresalieron Acerinox (0,34 %) y IAG (International Airlines Group) (0,15 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Indra (-0,95 %), Bankinter (-0,91 %) y Enagás (-0,91 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Telefónica (-0,79 %) y Endesa (-0,77 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Con respecto a volumen de negociación, BBVA lideró el parqué con más de 7.37 millones de euros intercambiados durante la sesión de apertura, seguido de Banco Santander e Iberdrola.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas presentan un comportamiento negativo en la apertura, con el DAX de Fráncfort cediendo un 0,45%, el CAC de París retrocediendo un 0,30%, el FTSE de Londres bajando un 0,25% y el MIB de Milán marcando una caída del 0,20%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1733 frente al dólar, con una ligera variación a la baja del 0,85%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 0,27% hasta los 89.672,06 dólares. La onza de oro troy, en tanto, se cotizaba en 4.446,90 dólares, con una disminución del 0,18%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 1,09% y se sitúa en los 61,05 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 1,23% hasta los 56,52 dólares.