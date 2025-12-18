El IBEX 35 baja un 0,70% y se sitúa en 17.031,90 puntos, cerca de su máximo histórico

El IBEX 35 baja un 0,70% y se sitúa en 17.031,90 puntos este jueves, 18 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,06% de su máximo histórico.

A mediodía, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 16.928,5 y un máximo de 17.046,5, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 0,88% en la semana y se revaloriza un 48,44% en lo que va de año.

De este modo, el índice acumula dos jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el grupo de los valores más altos del día del selectivo madrileño, Cellnex Telecom resaltó con un progreso del 2,88 %, impulsado por unos beneficios netos de -28.043 millones y una rentabilidad por dividendo del 0 % que la sostienen entre las preferencias del mercado.

Inditex y Naturgy Energy Group también resaltaron en positivo —con subidas del 2,27 % y 2,12 %, respectivamente—. Entre otros valores que completaron el grupo alcista, Mapfre y Indra lograron avances más moderados, pero consolidan un comportamiento positivo dentro del selectivo.

En el lado opuesto, Acerinox (-2,13 %), ACS (-1,76 %) y Acciona (-1,57 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Acciona Energías Renovables (-1,57 %) y Merlin Properties (-1,4 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Entre las compañías con mayor peso en el índice, Banco Santander y Telefónica destacaron por sus beneficios netos, de 12.574 millones de euros y -49 millones de euros, respectivamente y rentabilidades por dividendo en torno al 1,76%, lo que consolida su atractivo para los inversores.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban un comportamiento negativo, con el DAX de Fráncfort cediendo un 0,29%, el CAC de París retrocediendo un 0,11%, el FTSE de Londres bajando un 0,23% y el MIB de Milán disminuyendo un 0,63%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1729 dólares, con una variación de -0,14%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 1,65% hasta los 87.283,70 dólares. La onza de oro troy, en tanto, retrocedía un 0,05% y se cotizaba en 4.356,60 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se sitúa en 59.66 dólares, bajando un 2.71%, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encuentra en 56.75 dólares, cayendo un 1.31%.