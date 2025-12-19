El IBEX 35 avanza un 1,75% en la semana y se mantiene en 17.149 puntos

El IBEX 35 se sitúa en 17.149 puntos este viernes, 19 de diciembre de 2025, manteniendo sus valores tras alcanzar su máximo histórico.

En la apertura, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.126,90 y un máximo de 17.176,60, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen negociado de 107,86 millones, lo que sugiere una fuerte actividad en el mercado.

En el momento de apertura, el IBEX 35 avanza un 1,75% en la semana y se revaloriza un 48,71% en el año.

De este modo, el índice acumula tres jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Acciona (1,21 %), Solaria Energía y Medio Ambiente (0,97 %) Banco de Sabadell (0,71 %) lideraron las subidas del día. También resaltaron Mapfre (0,52 %) y ACS (0,41 %) entre los valores más altos.

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Enagás, que arrastra un día de tendencia negativa y cedió un 2,77 %, mientras ArcelorMittal y Telefónica registraron descensos del 0,88 % y 0,69 %, respectivamente, con volúmenes de negociación cercanos a 140.581 y 1.598.171 títulos. Acerinox y Laboratorios Rovi también cerraron con retrocesos.

Por volumen y resultados, Banco Santander ha protagonizado este periodo de apertura, con más de 35.566.316 euros negociados y un beneficio neto de 12.574 millones de euros. También destacaron BBVA e Inditex con sólidas cifras y rentabilidades por dividendo superiores al 2,57%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban un comportamiento negativo en la apertura, con el DAX cediendo un 1,42%, el CAC retrocediendo un 1,09%, el FTSE bajando un 0,11% y el MIB disminuyendo un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1712 frente al dólar, con una ligera variación a la baja del 0,06%. En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin se cotizaba en 87,855.54 dólares, retrocediendo un 1,94%. Por otro lado, la onza de oro troy se situaba en 4,351.90 dólares, con un leve incremento del 0,10%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 2.19% y se sitúa en los 59.60 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, baja un 4.69% hasta los 55.91 dólares.