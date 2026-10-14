Tras investigar denuncias sobre prácticas portuarias restrictivas por parte del Gobierno de España, la Comisión Marítima Federal (CMF) ha determinado que España ha creado condiciones marítimas desfavorables para los buques con bandera estadounidense. Como consecuencia, la CMF propone medidas correctivas para contrarrestar dichas condiciones, entre las que se incluyen el cobro de tasas a todos los buques con bandera española y la restricción de la importación de determinados productos españoles.

La FMC inició una investigación en diciembre de 2024 para determinar si España está creando condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense al prohibir el acceso a sus puertos a ciertos buques, incluidos aquellos que transportan carga bajo el Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD).

La investigación de la FMC halló pruebas concluyentes de que España negó el acceso a sus puertos a buques con bandera estadounidense, y que estas acciones crearon condiciones desfavorables para el transporte marítimo internacional.

Dichas condiciones tienen graves consecuencias para la eficiencia y la fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional, así como para la capacidad de la FMC de promover el crecimiento y el desarrollo de las exportaciones estadounidenses, fomentar el desarrollo de una flota de buques estadounidenses de línea regular capaces de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y apoyar el comercio, y respaldar a la marina mercante estadounidense.

Dos propuestas para España

Para contrarrestar estas condiciones desfavorables creadas por España, la FMC propone dos conjuntos de medidas correctivas: un arancel por viaje de 200.000 dólares para todos los buques con bandera española y restricciones a la importación de ciertos productos españoles a Estados Unidos. Las categorías comerciales que podrían verse afectadas por estas restricciones incluyen perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra y azúcar y confitería.

La FMC solicita comentarios del público sobre todos los aspectos de estas acciones propuestas para determinar la solución adecuada ante las condiciones marítimas desfavorables generadas por España. La FMC anima al público a expresar su opinión sobre los posibles impactos de estas acciones propuestas mediante la presentación de comentarios por escrito, incluso ofrecerá a España la oportunidad de ser escuchada sobre este asunto.