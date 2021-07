Yolanda Díaz, responsable directa del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) ha abandonado a su suerte a la plantilla del organismo, que se verá mermada durante el mes de julio. La ministra de Trabajo no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con María Jesús Montero, titular de Hacienda, el órgano que dota presupuestariamente las plazas de los interinos, por lo que 1.135 trabajadores han sido cesados pese a que ha aumentado un 300% la carga de trabajo.

Los sindicatos se han reunido este jueves con la subsecretaria de ministerio de Trabajo, la mano derecha de Yolanda Díaz y responsable máxima de la plantilla del SEPE, que se ha mantenido impasible ante el cese de 1.500 interinos -500 efectivos a 30 de junio, otros tantos a 30 de septiembre y los últimos 500 a 30 de diciembre-, alegando que Hacienda no ve posible el mantenimiento del presupuesto que sustenta el conjunto de estos puestos.

«Esta decisión es consecuencia de las falacias que se vierten cada vez que se menciona la curva ascendente de la situación económica española, que el número de desempleados está decreciendo permanentemente mes tras mes, que cada vez hay menos de éstos en ERTE, y que la carga de trabajo del SEPE disminuye exponencialmente. Evidentemente y tras esas manifestaciones es muy difícil justificar la necesidad de apoyo en la gestión del SEPE» señalan desde CSIF.

Sin embargo, no son sólo 500 los efectivos que dejarán de prestar servicio en el SEPE a partir del 30 de junio, si no que serán un total de 1.135 efectivos: los 500 interinos Covid-19 y los 635 de Programa que cesan y que no se reincorporarán hasta mediados de agosto.

El resultado de todo esto es que en el mes de julio, la plantilla se reduce en cerca de un 17%, a lo que se suman las vacaciones de los trabajadores y la falta de los funcionarios interinos ‘de cupo’, que venían a solventar parte de las cargas de trabajo y que por la falta de interés de Yolanda Díaz se ha denegado su incorporación. Una situación que no hace más que profundizar la mala racha del SEPE, que en los últimos años ha perdido 3.400 puestos.

Fuentes de CSIF señalan que esta reducción del personal es inversamente proporcional a la carga de trabajo, que ha crecido en un 300% en los últimos meses como consecuencia de los ERTE y de las diferentes medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Unas medidas que llegan tarde y mal a sus receptores dado que el servicio de empleo no cuenta ni con el factor humano ni tecnológico necesario para llevarlas a cabo.