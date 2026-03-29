Otro de los grandes mercados en los que operan los supermercados Dia, aparte de España, es Argentina. En concreto, Dia en Argentina ha tomado la decisión de mantenerse en este mercado durante el 2026, por lo que la compañía no tiene previstas nuevas aperturas en este país, sino consolidar su posición. De esta forma, durante este año Dia va a trabajar en mantener su posición como líder de cuota de mercado en Argentina con las 1.007 tiendas que tiene en la actualidad, principalmente, en Buenos Aires.

Asimismo, Dia resalta la importancia de mantener la calidad de las operaciones en Argentina y reconoció que, aunque no está prevista la expansión ni la apertura de nuevas tiendas, el grupo tiene grandes expectativas en el consumo local de este país durante este año.

La cadena de supermercados atribuyó esas perspectivas a la posición relevante en la distribución alimentaria argentina, en especial en Buenos Aires, y a los elevados índices de satisfacción de los clientes registrados, lo cual refuerza la confianza de la compañía en un mejor desempeño para 2026.

El e-commerce de Dia crece un 12%

Nueve de cada diez encuestados afirman comprar alimentos online, y uno de cada tres asegura haber aumentado su frecuencia de compra online en supermercados durante el último año. Para responder a estas nuevas tendencias de consumo, Dia continúa reforzando su plataforma online que en 2025 registró un 12% más de pedidos, a través de su web y app, que el año anterior. La compañía sigue impulsando el e-commerce que el año pasado alcanzó, una participación en venta de más del 4%, incluyendo todas las plataformas

El crecimiento de la plataforma Dia.es, a través de web y app, también se refleja en el aumento de clientes. Tan sólo entre enero y febrero de 2026, incrementó en más de 19.000 personas el número de clientes digitales, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior. Este avance refuerza la apuesta de la compañía por su modelo omnicanal, que permite ofrecer a los clientes una experiencia de compra completa, fácil y adaptada a sus necesidades, combinando la proximidad de sus tiendas con la comodidad del canal digital.

Esta preferencia por la compra online también se refleja en los productos más demandados en los canales digitales de Dia. Entre los artículos más comprados destacan productos básicos de gran consumo, con una fuerte presencia de lácteos, bebidas y frescos.

Entre ellos sobresalen distintas variedades de leche, encabezadas por la leche semidesnatada Dia Láctea 1L, junto a otros productos habituales en la cesta como el agua mineral natural Dia 1,5L, la leche entera Dia Láctea 1L o el refresco de cola zero Dia Hola Cola 33 cl. Sin embargo, la categoría que más crece en la compra online, tanto en web como en app, son los frescos, los grandes protagonistas del surtido de Dia. En 2025, las ventas de frescos aumentaron un 23% en los canales digitales.