La compañía de supermercados Dia tiene un plan de expansión para 2026 que incluye toda España, ya que en 2026 se ha marcado el objetivo de 100 aperturas, un número mayor a las de 2025, que fueron 94 aperturas. Sin embargo, llama la atención sus previsiones en las Islas Baleares, debido a que acaba de abrir su primera tienda en Mallorca, lo que supone que Dia ya está presente en tres islas del archipiélago balear. En concreto, antes de esta nueva apertura, la cadena de supermercados ya contaba con locales en Ibiza y Menorca.

De igual forma, desde la compañía Dia se destaca que «la idea es abrir alguna tienda más en Baleares», como parte de un esfuerzo por recuperar la presencia en esa región.

Asimismo, hay que tener en cuenta que Dia, por el momento, descarta regresar a las Islas Canarias debido a la complejidad logística que implica atender esa zona.

Por otro lado, la prioridad de Dia sigue siendo mantener un crecimiento orgánico basado en el modelo de tienda que la cadena de supermercados ha impulsado en los últimos años. Se trata de sus modelos de establecimientos de entre 400 y 500 metros cuadrados enfocados en la proximidad al cliente, por lo que se suelen encontrar en zonas muy céntricas de las ciudades.

En este momento, Dia cuenta con más de 2.350 establecimientos en España, y otro de sus puntos fuertes, además de su presencia en las grandes ciudades, es la presencia de sus cadenas de supermercados en las zonas rurales. Gracias a su modelo de franquicias, Dia está presente en 600 pueblos de España y presta servicio a 4 millones de personas en estas zonas rurales.

El crecimiento online de Dia

Otra de las áreas en las que más ha crecido Dia, a parte de en el número de aperturas de nuevos establecimientos, es en el comercio online. En concreto, los pedidos a través de su ecommerce han crecido un 12%. Además de que las compras online a través de su plataforma ya llegan a un 84% de la población española.

De igual forma, otro de los puntos fuertes de la cadena Dia es su marca propia. No obstante, la política de surtido de la compañía se mantiene con una distribución equitativa entre marcas propias y marcas de fabricantes.

Por otro lado, llama la atención el incremento de la apuesta por la introducción de nuevas propuestas como alimentos preparados –con seis platos desarrollados hasta la fecha–, y productos adaptados al uso de freidoras de aire airfryer.