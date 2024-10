Día confirmado: ya hay fecha para cobrar 350 euros más en tu pensión de jubilación

De cara al año 2025 llegan buenas noticias para los millones de jubilados españoles ya que, a falta de confirmación oficial, habrá una nueva subida de pensiones. Todo hace indicar que las pensiones contributivas subirán alrededor de un 3% conforme a la media del Índice de Precios de Consumo y las no contributivas también apuntan a un subidón de un 14%. Así que esto tendrá un claro reflejo en la ‘nómina’ mensual de cientos de miles de españoles.

El próximo año 2025 llegará con peores condiciones para las personas que quieran acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años cobrando el 100% de la prestación, pero su parte, los 9,25 millones que ya forman parte de los jubilados españoles tendrán buenas noticias porque las pensiones volverán a subir tal y como ha sucedido en 2024. Después de la subida confirmada a principios de enero por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de un 3,8% para las pensiones contributivas, este mes de diciembre se confirmará otra subida.

A la espera de conocer los últimos datos relativos a la inflación de los meses de octubre y noviembre, todo hace indicar que las pensiones contributivas en España subirán alrededor de un 3% en el próximo 2025. Para realizar este cálculo se tiene en cuenta la variación anual del IPC entre los mes de diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Así que antes de final de año el Gobierno anunciará la subida de las pensiones contributivas… y también de las no contributivas.

Aumento de la pensión de jubilación

Las pensiones no contributivas están destinadas a las personas jubiladas o en situación de invalidez que no han podido cumplir los requisitos mínimos de cotización de 15 años para acceder a una contributiva. Por ello, el Gobierno, a través de los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), establece unas cantidades para alejar a esas personas de la situación de vulnerabilidad.

El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una revalorización de las pensiones no contributivas del 6,9% para 2024 y todo apunta a que en 2025 la subida será del 14,1%. Hay que tener en cuenta, que a diferencia de las pensiones contributivas, que dependen de la variación del IPC, las no contributivas quedan fijadas en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que necesita una aprobación de los miembros del Ejecutivo.

Así que las pensiones no contributivas pasarán de los 517,90 euros por 14 mensualidades al año que equivalen a 7.250,60 euros al año en 2024, a los 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales que se esperan para 2025. Esto supone un incremento de 350 euros al año por lo que respecta a este tipo de prestaciones. Además, según el plan del Gobierno estas cantidades irán aumentado de forma progresiva con el objetivo de acortar la brecha entre este tipo de ayudas y las contributivas.

2025 : 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales.

: 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales. 2026: 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales.

564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales. 2027: 592 euros al mes o 8.250 euros anuales.

Las pensiones no contributivas tendrán estos topes máximos que pueden ser modificados en función de los ingresos que tengan los beneficiarios. También variarán de acorde a la situación familiar. Las personas en cuyo núcleo familiar haya dos convivientes recibirán 12.326,02 euros, con tres 17.401,44 y en el caso que haya cuatro convivientes o más la pensión quedará en 22.476,86 euros.

Requisitos para acceder a una pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas están destinadas a las personas que no suman 15 años de cotización durante su vida laboral y se pueden dividir en dos: las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez. Para poder acceder a esta prestación se tienen que cumplir ciertos requisitos, siendo los más importantes carecer de ingresos o tener inferiores a 7.250,60 euros anuales en cómputo anual o en el caso de convivir con familiares, la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia tienen que ser inferiores a determinadas cuantías.

Para la pensión no contributiva de jubilación:

Tener 65 años o más en la fecha de la solicitud.

Residir legalmente en territorio española durante 10 años, entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión.

Para la pensión no contributiva de invalidez: