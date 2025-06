Desde que uso este spray de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me he hecho en el pelo: ondas surferas sin esfuerzo

¿Te ha pasado que alguien te mire el pelo y te diga: “¿Qué te has hecho? ¡Me encanta!”? Pues eso mismo me lleva ocurriendo desde hace varios días, y el secreto cabe en la palma de la mano y cuesta menos que un desayuno fuera de casa. Me estoy refiriendo al Spray Ondas Surfing Deliplus fijación 2 ProFix, y como no podía ser de otra manera, es de Mercadona. Uno de esos productos que parecen sencillos, pero cuando los pruebas, entiendes por qué se agotan tan rápido en tienda.

Con el verano a punto de comenzar y las ganas de lucir una melena desenfadada, con ese tipo de ondas que son tendencia cada vez que llega la época estival, este spray de Mercadona se ha convertido en un imprescindible en mi rutina. Ni planchas, ni horas frente al espejo. Solo un par de pulverizaciones y un gesto con los dedos para que el pelo se transforme como por arte de magia en ondas suaves, sueltas, con movimiento y sin rigidez. Pero además lo mejor es que no reseca, no apelmaza y deja el pelo con una textura muy natural. Lo compré sin saber exactamente cuál sería el resultado, pero ha sido de esas decisiones que terminan ganándose un sitio fijo en el estante del baño. Cuesta sólo 2,40 € y viene en un envase de 200 ml, pero lo importante no está solo en el precio, sino en lo bien que cumple lo que promete. Vamos a verlo en detalle.

El spray de Mercadona perfecto para unas ondas surferas

La fórmula de este spray está pensada para recrear ese efecto despeinado tan típico de la playa, con ondas deshechas y naturales, como si el mar y el sol hubieran moldeado tu melena. Esto lo consigue gracias a su composición con extractos de espuma de mar y una fijación suave (nivel 2) que permite que el cabello mantenga la forma sin quedar rígido ni acartonado.

A diferencia de otros productos similares, este spray no deja residuos visibles, no ensucia el pelo ni lo vuelve pegajoso. Tiene una textura ligera que ayuda a moldear el cabello con facilidad y se adapta tanto a quienes tienen ya algo de forma natural como a melenas lisas que buscan un extra de volumen y movimiento.

Cómo se usa para lograr el efecto ondas surferas

Hay dos formas principales de aplicar el spray, según tengas más o menos tiempo o según el efecto que busques:

Opción 1: Pulveriza sobre el pelo húmedo o seco y moldea con los dedos, dando forma a los mechones. Si tienes un difusor, mejor que mejor. Este método es ideal si buscas ondas bien marcadas.

Opción 2: Usa el producto sobre el cabello húmedo y hazte un moño o trenza suelta mientras se seca. Al soltarlo, las ondas estarán formadas sin esfuerzo. Puedes también secarlo al aire o con secador, según prefieras.

En cualquier caso, el resultado es un estilo muy fresco, con cuerpo, que aguanta durante horas y da ese aspecto veraniego sin necesidad de calor excesivo ni herramientas de peinado complicadas. Perfecto para el día a día, para salir a tomar algo, o incluso para trabajar si quieres un look más desenfadado.

Un aliado sin complicaciones (y con buen aroma)

Algo que no pasa desapercibido es su aroma. Tiene un perfume suave, limpio, con un toque fresco que acompaña sin empalagar. Y si eres de las que miran los ingredientes antes de usar cualquier cosa, puedes estar tranquila: contiene alcohol desnaturalizado (lo que ayuda a fijar sin apelmazar), pero también glicerina y extractos marinos, que contribuyen a mantener la hidratación del cabello.

Además, el formato de 200 ml cunde mucho, y aunque se recomienda no excederse, con unas pocas pulverizaciones basta para cubrir bien el pelo. Como extra: no necesita aclarado, y puedes usarlo todos los días si lo deseas.

Algunos consejos prácticos y advertencias

Agita bien antes de usarlo para que los ingredientes se mezclen correctamente.

Evita aplicar directamente en raíces si tienes tendencia grasa.

si tienes tendencia grasa. No lo uses cerca de fuentes de calor ni fuego, ya que es inflamable.

ni fuego, ya que es inflamable. No apto para menores de 3 años y cuidado con el contacto ocular: en caso de accidente, enjuagar con abundante agua.

Y algo que a veces no se dice pero es importante: se nota que es un producto bien formulado para el precio que tiene. Da resultados, se adapta a distintos tipos de cabello y no requiere experiencia previa para usarlo bien. Es justo el tipo de solución que muchas buscamos: rápida, efectiva y sin complicaciones.

En definitiva, en mar de productos para el cabello, el Spray Ondas Surfing Deliplus ProFix de Mercadona ha sabido hacerse un hueco por mérito propio. Es barato, huele bien, funciona, y no necesita que seas peluquera para sacarle partido. Si te gustan las ondas playeras pero no quieres complicarte la vida, esta puede ser la mejor inversión de tu verano.

Ya sea que tengas el pelo largo, media melena o incluso un bob, este spray puede ayudarte a conseguir ese toque surfero tan favorecedor sin pasarte media mañana peinándote. Y si encima te preguntan qué te has hecho en el pelo… sabrás que has acertado.