Desde que uso este perfume de Primark que parece de alta gama todo el mundo me pregunta por mi colonia

Encontrar un perfume que realmente encaje contigo no es tarea fácil. A veces pruebas decenas de opciones y ninguna acaba de convencer: algunas son demasiado intensas, otras notas que no duran y las más atractivas suelen tener precios que no invitan precisamente a repetir. Por eso, cuando di con esta fragancia de Primark que cuesta apenas siete euros, no pensé que iba a convertirse en una de esas compras que marcan un antes y un después.

Lo curioso es que no pasa desapercibida. Desde que la uso, no hay semana en la que alguien no me pregunte qué colonia llevo puesta. Y es que, aunque se trate de un perfume económico, su aroma tiene una personalidad que fácilmente se confunde con la de fragancias mucho más caras. No exagero al decir que más de una vez me han preguntado si era de alta gama. Primark lo describe como un «viaje olfativo que te transporta a un día cálido de sol en la playa». Y, sinceramente, no les falta razón. Lo compré para final de verano pero lo voy a mantener todo el otoño. Cada pulverización de este Eau de Parfum tiene ese punto veraniego, fresco pero a la vez elegante, que engancha tanto a quien lo lleva como a quienes lo perciben de cerca, y que resulta también perfecto para la temporada otoñal.

El perfume de Primark que parece de lujo

El nombre ya lo dice todo: Nomad Oasis. Una fragancia que invita a imaginar con lo exótico, y a la vez, con un refugio personal al que puedes acceder con solo un par de toques en la piel. Este perfume de la gama PS… Pro de Primark viene en un frasco de 30 ml, perfecto para llevar en el bolso o de viaje, y cuesta únicamente 7 euros. Una cantidad que es más que modesta para lo que ofrece en calidad y fijación.

Lo que más sorprende es cómo combina sus notas. Su salida es fresca y afrutada, con ese toque chispeante de bayas de enebro y un toque de limón, que en seguida se convierte en un aroma cálido y envolvente gracias a la vainilla y el sándalo. El resultado es una fragancia con carácter, dulce pero nada empalagosa. Un perfume de Primark pensado para quienes buscan una opción versátil, tanto para el día como para la noche.

Un aroma que engancha sin resultar pesado

A diferencia de otras colonias asequibles, Nomad Oasis no huele a lo típico ni desaparece a los pocos minutos. Es una de esas fragancias que deja un rastro sutil pero reconocible, el que hace que alguien gire la cabeza y pregunte: “¿Qué perfume llevas?”. Tiene una duración sorprendente para su precio y se adapta bien al calor, sin volverse agobiante. Esa combinación de frescura inicial con un fondo cálido lo convierte en un comodín perfecto para cualquier temporada.

Además, no tiene ese aire sintético que a veces acompaña a los perfumes low cost. Al contrario, transmite una sensación cuidada, como si realmente estuviera pensado para competir con opciones mucho más exclusivas. Esa es, quizás, la razón por la que la gente suele asociarlo con colonias de gama alta.

La gama PS… Pro: otras opciones para todos los gustos

Aunque Nomad Oasis es la fragancia que más está llamando la atención, la gama PS… Pro de Primark no se queda ahí. Hay otras propuestas interesantes que merece la pena descubrir y todas ellas tienen el mismo precio de 7 euros:

Electric Rose – Con pimienta y rosas como protagonistas, este perfume juega con las notas más románticas y femeninas. Se abre con semillas de ambreta, evoluciona hacia un corazón floral con lirio y aceite de rosa damascena, y cierra con una base cálida de ambroxan. Ideal para quienes buscan un aroma envolvente y sensual.

Con pimienta y rosas como protagonistas, este perfume juega con las notas más románticas y femeninas. Se abre con semillas de ambreta, evoluciona hacia un corazón floral con lirio y aceite de rosa damascena, y cierra con una base cálida de ambroxan. Ideal para quienes buscan un aroma envolvente y sensual. Savanna Breeze – Inspirado en la sabana africana, combina bergamota, caléndula, ciclamen y vetiver para dar como resultado una fragancia fresca, vibrante y algo más unisex. Es perfecta para quienes no se sienten cómodos con perfumes demasiado dulces o florales.

Inspirado en la sabana africana, combina bergamota, caléndula, ciclamen y vetiver para dar como resultado una fragancia fresca, vibrante y algo más unisex. Es perfecta para quienes no se sienten cómodos con perfumes demasiado dulces o florales. Soul Reflections – Una mezcla de grosellas negras y hojas de violeta, equilibrada con té negro de Ceilán. Es juvenil, tropical y a la vez sofisticada, ideal para quienes quieren un perfume que acompañe bien tanto en la oficina como en una cena con amigos.

En definitiva, Primark ha logrado lo que muchos buscan en un perfume, una fragancia que huele a lujo sin costar una fortuna. Por apenas siete euros, Nomad Oasis ofrece una experiencia sensorial que rivaliza con colonias de precios mucho más elevados. Y lo mejor es que se adapta a todo tipo de estilos, desde quienes prefieren un aroma fresco y ligero hasta quienes disfrutan de una estela más cálida y duradera. No es de extrañar que ya se esté agotando en todas las tiendas de Primark, y es que la cadena irlandesa ha sabido demostrar que la calidad no siempre tiene que ir de la mano de un precio desorbitado.

Si deseas un buen perfume, que sea barato y por el que además te pregunten cada vez que te lo eches, este perfume de Primark, Nomad Oasis es sin duda, la opción que debes probar.