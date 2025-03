Decir sí por teléfono podría arruinarte: la estafa que vacía cuentas bancarias sin que te enteres

Aunque parezca mentira, decir sí por teléfono puede ser el primer paso hacia una estafa. Lo que comienza como una llamada inocente, muchas veces desde un número desconocido, puede terminar en cargos indebidos, contratos falsos y una auténtica pesadilla. Este tipo de fraude, conocido como la estafa del sí, timo del sí o fraude del sí, está diseñado para engañarte usando solo una palabra: ‘sí’.

¿Qué pasa si dices ‘sí’ por teléfono?

Millones de personas contestan cada día al teléfono sin sospechar nada. Y muchos responden automáticamente cuando escuchan frases como:

«¿Me oyes bien?»

«¿Eres el titular de la línea?»

«¿Confirmas que hablo con X persona?»

Si en ese momento respondes “sí”, tu voz queda grabada. Y ahí comienza el peligro.

Ese audio puede ser manipulado o utilizado como consentimiento falso para contratar servicios, hacer cargos en tu nombre o suscribirte a cosas que jamás aceptaste. Así funciona la estafa del sí por teléfono, una modalidad cada vez más extendida y peligrosa.

¿Es real o solo un bulo?

Es cierto que muchos hablan del bulo de contestar sí, y que no todos los casos acaban en fraude. Pero también es verdad que responder “sí” a una llamada ha servido como gancho inicial en múltiples estafas, sobre todo cuando se trata de ingeniería social. De hecho, el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) lleva alertando de esta estafa telefónica del fraude del “sí” desde mediados de 2023 y continúa en plena vigencia.

En otras palabras: no todo el que dice sí en una llamada acaba siendo estafado, pero muchas estafas empiezan así.

¿Por qué no deberías decir sí cuando te llaman?

Porque no sabes quién está al otro lado. Porque si dices sí al contestar una llamada, le estás dando al estafador la herramienta perfecta para hacerte pasar por alguien que autorizó algo. Aunque no siempre tienen éxito legal, algunos estafadores han logrado engañar a empresas, bancos o plataformas de servicios con este tipo de grabaciones.

Y lo peor es que si no lo detectas a tiempo, puedes enfrentarte a cargos bancarios extraños, facturas fantasma o servicios que no solicitaste.

¿Qué pasa si contestas sí al teléfono y luego ves movimientos raros en tu cuenta?

Aquí es cuando es fundamental actuar rápido. Si notas cualquier cargo que no reconoces, contacta de inmediato con tu banco y reúne todas las pruebas posibles.

Según el despacho Asoban Abogados, especialistas en fraudes online: “En muchos casos, el banco podría tener responsabilidad si se demuestra que los cargos fueron consecuencia de una estafa. Por eso, es crucial reaccionar a tiempo y buscar asesoría legal especializada para reclamar lo antes posible.”

Consejos para no caer en la estafa del sí por teléfono

Para evitar formar parte de esta estafa, sigue estas recomendaciones:

No digas «sí» cuando te llamen de números desconocidos . Usa frases alternativas como «¿Quién llama?» o simplemente cuelga.

. Usa frases alternativas como «¿Quién llama?» o simplemente cuelga. No confirmes tu identidad ni des datos personales .

. Desconfía de preguntas capciosas al principio de la llamada.

al principio de la llamada. Bloquea y denuncia los números sospechosos .

. Vigila tus movimientos bancarios y actúa al menor indicio de actividad sospechosa.

En muchas ocasiones, los estafadores no necesitan datos bancarios ni contraseñas: basta con una grabación tuya diciendo “sí”. Y es que ciertas expresiones, utilizadas de forma automática al contestar una llamada, pueden acabar en manos equivocadas.

Frases como:

Decir sí al contestar una llamada

Responder sí al teléfono

Decir sí por teléfono

Contestar sí al teléfono

Decir sí en una llamada

…pueden parecer inofensivas, pero en el contexto adecuado pueden ser el anzuelo perfecto para un fraude.

Los ciberdelincuentes se apoyan en técnicas de ingeniería social cada vez más sofisticadas, donde lo importante no es lo que se dice, sino cómo y cuándo lo dices. Una palabra aislada, recortada de una conversación, puede insertarse de forma fraudulenta en un contrato grabado, en la activación de un servicio o incluso en una autorización bancaria.

El consejo de los expertos: actuar con rapidez y no subestimar los indicios. Aunque no todos los casos acaban en estafa, los expertos coinciden en un punto clave: la prevención es la mejor defensa. Si tras recibir una llamada sospechosa detectas cargos extraños en tu cuenta, movimientos no autorizados o contratos que no recuerdas haber aceptado, es fundamental actuar de inmediato.

«Ante cualquier irregularidad, recomendamos recopilar toda la información posible, contactar con la entidad bancaria y buscar asesoramiento jurídico cuanto antes», subrayan desde Asoban Abogados, a lo que agregan: “Si el banco no ha verificado debidamente una autorización o ha procesado cargos tras una estafa, podría tener responsabilidad legal. Por eso es tan importante contar con el apoyo de un abogado que sepa cómo reclamar.”

En un entorno donde cada vez estamos más expuestos a llamadas comerciales, mensajes automáticos y fraudes telefónicos, la clave está en algo tan simple como pensar antes de hablar.

Evita contestar con un “sí” a números desconocidos. Si tienes dudas, cuelga. Y si algo te parece extraño, investiga, denuncia y actúa. Porque en muchos casos, un solo segundo de confianza puede costarte mucho más de lo que imaginas.