En las últimos días se habla sin parar del posible gran apagón que, según el gobierno de Austria, vamos a sufrir en toda Europa en el futuro y que dejaría a varios países sin luz durante varias semanas, de forma simultánea. Hoy te mostramos un artículo de Decathlon que te convendrá tener a mano cuando llegue el gran apagón… ¡y cuesta menos de 4 euros!.

Una de las consecuencias más obvias de un apagón es que no hay luz eléctrica, por lo que conviene tener siempre en casa alternativas de iluminación que no requieran la electricidad, como velas o linternas. Ten siempre a mano ambas en un lugar fácilmente accesible para no quedarte a oscuras en cualquier momento que se vaya la luz.

La linterna de Decathlon que necesitas para un apagón

Hoy te recomendamos la Linterna De Montaña Y Trekking Forclaz OnBright 50, una maravilla de linterna que tiene un precio actualmente de 3,99€ y que es perfecta tanto para irte a la montaña como para tener en casa de forma preventiva por si en algún momento se va la luz.

Se trata de una lintera-foco compacta con correa elástica para que puedas engancharla fácilmente en cualquier posición. Tiene un único modo de iluminación, con 10 lúmenes. Funciona con una pila LR6-AA que está incluida y gracias al haz óptico que tiene la luz se puede repartir de manera uniforme para poder ver bien todo lo que hay alrededor.

Cuenta con luz LED con una intensidad luminosa que disminuye progresivamente cuando la pila se va descargando, así puede ofrecer una mayor autonomía hasta que la puedas cambiar. Con un peso de 48 gramos, su lente es de policarbonato y su cuerpo y cabeza de ABS.

Entre las ventajas de esta fantástica linterna de Decathlon está que su haz ancho alcanza los 15 metros, lo que garantiza una gran eficacia visual. También que su consumo es tan bajo que una única pila te dura unas 50 horas. Además, la linterna es resistente a las salpicaduras y, al ser tan pequeña, se puede guardar fácilmente en el bolsillo.