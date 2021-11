Austria desató la voz de alarma hace unos días al decir que se avecina un gran apagón que afectará a varios países europeos y que podría durar varias semanas. El resto del mundo se ha quedado en shock ante esta predicción, ya que sin duda supondría un caos a muchos niveles, en diferentes países.

Los austriacos ya predijeron la llegada de una pandemia cuatro años antes del coronavirus, por lo que sin duda hay que tomarse muy en serio también el posible gran apagón. El gobierno del país ha lanzado varias recomendaciones a la población para estar preparados, y lo cierto es que todos deberíamos estar al tanto para saber qué hacer cuando llegue el momento… si es que finalmente llega.

Cómo comunicarse durante el gran apagón

Las vías de comunicación que utilizamos hoy en día es muy probable que no sirvan de nada en el caso de un gran apagón. En primer lugar, cualquier aparato eléctrico que utilicemos para comunicarnos (ordenador, teléfono fijo, etc.) no recibirá corriente, por lo que nos servirá únicamente durante el tiempo que tarde en agotarse su batería, si la tuviera.

En el caso de teléfonos móviles, cuya batería no podríamos recargar más que con baterías externas previamente recargadas, su uso dependería de si el apagón afectara también a las antenas y torres de red móvil. Además, sin poder tener los módems encendidos al no haber red eléctrica, tampoco tendríamos conexión a Internet para llamar por aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo.

Por lo tanto, para comunicarse durante el gran apagón prácticamente nos quedaría lo más tradicional: el correo postal. Quizás sería el momento de recuperar viejas costumbres y escribir a mano para saber de nuestros seres queridos, porque sin electricidad que nos permita utilizar el teléfono ni la conexión a Internet, nos quedaría el correo, las señales de humo o el silbo gomero.

Sea como fuere, esperamos que esta alarma social creada con un supuesto gran apagón se quede en una estimación y no llegue a ser una realidad.