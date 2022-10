Decathlon tiene las botas que no se quitan las pijas madrileñas: son increíbles

¿Te gusta seguir siempre las últimas tendencias de moda? Si es así sabrás que las botas de caña alta son ahora todo un «must» de la moda. Tanto es así que existe un tipo de bota que tiene este estilo y que está arrasando pero que no vais a encontrar en ninguna firma de moda. Toma nota, porque no te lo vas a creer: Decathlon tiene las botas que no se quitan las pijas madrileñas y que posiblemente también vas a querer llevar esta temporada.

Las botas de equitación de Decathlon que adoran las pijas

Las botas de equitación parece que viven ahora todo un «boom» y no porque todo el mundo quiera practicar este deporte. El estilo de las botas para montar a caballo que suelen ser altas y estilizadas, se ha convertido en una de las tendencias de la temporada de modo que son muchas las personas que no dudan en hacerse con las mejores que tienen a la venta en Decathlon.

En concreto destaca el modelo de bota de equitación Schooling Agua de la marca Fouganza que se presenta en color negro y que incluso nos podemos poner para los días en los que llueve ya que son impermeables.

Unas botas realmente bonitas que se ven como algo más que para montar deporte, sino que son muchas las pijas e influencers que no dudan en llevarlas con sus tejanos o también con una falda de corte midi. Al ser de color negro combinan con todo de modo que si las compras , tú misma eliges el «look» con el que decides llevarlas.

Lo que sí te podemos asegurar es que además de ser unas botas que tienen mucho estilo, son unas botas realmente resistentes y cómodas. Están hechas de material sintético para que de este modo puedan evitar cualquier rozadura que se pueda hacer con la silla de montar, pero nosotros podemos beneficiarnos de ello y llevar por la ciudad unas botas que como decimos lo resisten todo incluso la lluvia.

Además Decathlon destaca su adaptabilidad dado que sugiere la posibilidad de cortar con unas tijeras la caña, en el caso de que veamos que tal vez es demasiado larga.

Las botas más deseadas de la temporada las tienes ahora en Decathlon y lo mejor de todo es que su precio es tan sumamente económico que incluso te vas a querer comprar más de un par. El modelo tiene un precio de 19,99 euros, disponible en las tallas 35 a 46.