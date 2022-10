¡Corre!: compra estas botas de Massimo Dutti antes de que aparezca el ‘coming soon’

Sofisticadas y elegantes. Consigue ya las botas de Massimo Dutti antes de que venga el frío. Son ideales para la temporada otoño/invierno y las vas a querer para variedad de ocasiones.

Tienen tanto la caña como el tacón alto , así que se ven en todas las posiciones y realzan tu figura. ¿Qué características tienen y cuál es su precio?

Ya puedes tener las botas de Massimo Dutti

Presentan aquello que vas a querer de unas botas para la temporada. Para esta y muchos más años porque son de calidad y durarán lo que quieras. son de caña alta, con forro interior y planta en piel ovina. Hecho en España, este calzado lleva el logo en planta mientras que destaca especialmente por la altura de la caña 35 cm y de su tacón 9 cm.

Tienes este irresistible calzado en la web de la firma. Este tacón aporta altura pero con la comodidad de otro tipo de calzado. Porque en este caso incluye plantilla AIRFIT®, técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Composición: piel de vacuno

Otra de las características que definen estas botas son que están hechas con piel vacuno 100% mientras que el forro es de piel ovina 95%, poliamida 5% y la suela de caucho vulcanizado 100%.

Según recomiendan en la web, para su mayor durabilidad, hay que cuidarlas, y para esto es mejor no lavarlas, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora ni sumergir en agua.

El cuero/charol/antic debe limpiarse con trapo de algodón seco; ante/nobuck/serraje con cepillo suave o esponja dura; para el cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel. mientras que para el ante/nobuck/serraje es mejor protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Elige tu talla

Esta bota tiene un precio de 179 euros, y está en tallas de la 36 a la 41. Puedes comprar y escoger la talla en la misma web de Massimo Dutti donde está el calzado. Es una de las mejores maneras de poder comprar realmente fácil y cómodamente, porque no hará falta ni moverse.

Tienes las botas para la temporada y también podrás comprar ropa y accesorios para complementarlas. Desde chaquetas a vaqueros, pasando por faldas cortas, vestidos o bien pantalones más formales para cuando toca salir de fiesta. Sea como sea, las botas sientan fantásticamente y por esto las recomendamos sobre muchos otros calzados actuales.