La ropa deportiva no sólo es perfecta para practicar deporte, el principal uso para el que está diseñada, sino que también es idónea para lucir un look sport, casual o informal, combinada incluso con otro tipo de prendas que no sean de deporte. Te mostramos una sudadera de Decathlon que te quedará de muerte si te la pones con unos vaqueros y que ahora puedes llevarte a casa con un increíble descuento.

Decathlon es sin duda un lugar de referencia para la compra de ropa deportiva, y últimamente está que tira la casa por la ventana con grandes descuentos en todo tipo de artículos, tanto de ropa y calzado como de todo tipo de material y equipamiento deportivo.

La sudadera Adidas de Decathlon que querrás ponerte a diario

Se trata de la sudadera Adidas Fitness Adidas Mujer, que tiene un increíble 34% de descuento y su precio original de 44,99€ se queda en tan sólo 29,99€, un chollazo que no puedes dejar escapar. Tiene un claro estilo deportivo, ideal para salir a entrenar pero también para ponerte con unos vaqueros y salir a tomarte algo.

Es una sudadera suave y cálida que tiene el logo con el nombre de la marca, principalmente fabricada con algodón, una fibra natural que garantiza comodidad y suavidad. El corte de esta sudadera Adidas de Decathlon garantiza la total libertad de movimientos, por lo que no importa que te la pongas para salir a correr o te sientes a ver una serie en el sillón, estarás cómoda con ella en cualquier caso.

La cadena francesa cuenta en su catálogo con una gran variedad de prendas y accesorios de Adidas, sin duda una de las marcas deportivas más prestigiosas y en los últimos años la segunda en ventas a nivel global, únicamente por detrás de Nike.

La historia de Decathlon

Decathlon nació como marca en el año 1976 en el norte de Francia, concretamente en una localidad llamada Englos, y ya en ese momento se dedicó a la venta de material deportivo. De ese pequeño pueblo se han expandido a más de 50 países y cuenta ya con más de 1.300 tiendas repartidas en todos ellos, incluyendo 170 en España.