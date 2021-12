Daimler enfila la recta final para la venta de Mercedes-Benz Retail. La compañía ha confirmado en conversaciones con este diario que hasta cinco inversores están interesados en hacerse con las instalaciones de la red de distribución del fabricante automovilístico alemán en España. Una operación, gestada desde Stuttgart, que afectará a 12 centro del fabricante automovilístico alemán en Madrid (8), la Comunidad Valenciana (4) y Guadalajara (1) y afectará a más de 700 trabajadores.

«Hay unos cinco interesados, pero no es el momento de dar nombres, ya que el proceso está en fase de negociación y esperamos que se cierre antes del segundo semestre de 2022», apuntan las citadas fuentes. Con esta venta Daimler busca ahorrar costes para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus. «Se trata de una operación de traspaso del negocio, no de cierre de Mercedes-Benz Retail España, por lo que se prevé que no afecte a los 700 trabajadores que emplea la red de distribución», añaden.

Esta operación que entra en el marco del plan estratégico de reducción de costes que Daimler anuncio en otoño de 2020 para hacer frente a la pandemia, gracias al que pretende ahorrar un 20% de los costes operativos para 2025. Aunque el impacto de la crisis de los semiconductores podría complicar su cumplimiento, ya que el fabricante alemán es uno de los afectados por la falta de abastecimiento de piezas y el reducción del stock en los concesionario

La compañía ha señalado que «la venta de Mercedes-Benz Retail no se trata de una cuestión de ahorro, si no más bien de una nueva organización del negocio para adaptar la estrategia de la marca a la realidad de hoy en día tras el impacto de la pandemia. En Mercedes-Benz queremos reenfocarnos más en el producto y el cliente, y creemos que lo mejor es no tener ahora este negocio en nuestro portafolio».

Una propuesta a la que también se ha sumado el grupo Stellantis y Volkswagen. Según fuentes de la patronal de los concesionarios, «el modelo de negocio de los concesionarios al que estamos acostumbrados va a desaparecer, ya que el sector apuesta por la concentración para el ahorro de costes». «Esperamos que el resto de fabricantes hagan movimientos similares cuando cesen sus contratos, esto es en el corto plazo», añaden.

Resultados

Daimler ha logrado sus resultados hasta septiembre pese al impacto de la crisis de los semiconductores y los efectos derivados de la pandemia del Covid-19. En concreto, el fabricante automovilístico contabilizó un beneficio neto de 10.650 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone multiplicar por más de 25 los 420 millones que ganó en el mismo período del ejercicio previo. No obstante, el gigante alemán no prevé recuperar los niveles previos a la pandemia hasta 2023, tal y como confeso el CEO de Mercedes-Benz España, Roland Schell, en una entrevista a OKDIARIO.

La facturación del grupo alcanzó 124.582 millones de euros en el acumulado del ejercicio hasta septiembre, un 16% de subida interanual, mientras que las ventas mundiales se situaron en 2,04 millones de unidades, un 4% de subida. Unos datos que prevé mejorar, ya que con la venta de la red de distribución de Reino Unido, España y Bélgica prevé ahorrar 1.000 millones de euros en tres años.