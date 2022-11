Cuidado con sacar dinero del cajero automático: las comisiones que podrías pagar si eres cliente de este banco

Malas noticias para los clientes de Caixabank, también para los que antes pertenecían a Bankia. Desde este mismo mes, los usuarios de estas entidades se encontrarán con un importante cambio a la hora de sacar dinero de los cajeros de Banco Sabadell y la red Euro 6000.

En este año 2022 se ha completado la fusión completa entre las entidades bancarias de CaixaBank y Bankia. En este sentido, los clientes de ambas entidades bancarias han notado diferentes modificaciones respecto a su vinculación con el Banco. Así, desde CaixaBank han informado recientemente de cambios con respecto a la retirada de efectivo en cajeros automáticos.

Bankia firmó un contrato con ING, Banco Sabadell y la red Euro 6000, que proporcionaba a sus clientes la realización de retiradas de dinero de manera gratuita y sin comisiones desde cualquiera de sus cajeros. Tras la fusión con CaixaBank, este acuerdo ha logrado alargarse durante un tiempo determinado con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Cuando el acuerdo llegue a su fin, los clientes de estas entidades no podrán sacar dinero en efectivo sin que tengan un recargo.

Este acuerdo finalizó el pasado 16 de octubre, por lo que a partir de esa fecha los clientes de Caixabank que utilicen los cajeros de estos dos bancos tendrán un coste adicional. Si bien, tendrán que pagar comisiones en ING a partir del 31 de enero de 2023, fecha en la que también terminará el pacto con dicha entidad bancaria.

Es común encontrar que las entidades bancarias cobren un recargo si se saca dinero de sus cajeros sin ser cliente del mismo, no es algo nuevo y se aplica en muchas entidades. Se entiende como un coste extra por la operativa fuera del banco al que se pertenece y no suelen ser cantidades elevadas. Los clientes de Bankia contaban con una ventaja y no tenían que preocuparse por este problema si acudían a uno de los bancos con los que la entidad tenía un acuerdo, pero ahora esta ventaja deja de ser una realidad.