La regularización masiva de marroquíes no genera empleo: son el grupo más numeroso y se desploma su dato de afiliados

Pese a que España no ha dejado de recibir a miles de inmigrantes marroquíes gracias al proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno, lo cierto es que el número de afiliados a la Seguridad Social procedentes del país vecino no ha parado de caer desde abril.

El Ejecutivo presumía este lunes de haber logrado un nuevo récord de afiliados extranjeros en el país subrayando que los inmigrantes de Marruecos siguen siendo los afiliados más numerosos del país. Sin embargo, este dato no refleja con total transparencia lo que ha estado ocurriendo con sus altas y bajas.

Según ha podido comprobar este periódico, en abril -antes de que comenzara la regularización masiva- el número de marroquíes afiliados en España era de alrededor de 420.000 personas. Un mes después, pese a que la segunda nacionalidad más adherida al proceso de regularización fue Marruecos con casi 200.000 personas, sólo se sumaron 2.000 personas a la Seguridad Social.

En ese periodo, aunque con una cifra muy baja, los marroquíes aportaron afiliados a España. Sin embargo, a partir de ese momento la entrada de marroquíes al país no ha cesado y las afiliaciones, lejos de reflejar un aumento de esta nacionalidad, han registrado un surrealista descenso.

De junio a julio, España perdió 7.000 afiliados de Marruecos y de julio a agosto 8.000 más. El país pasó de contar con 422.000 afiliados del país vecino en mayo a contar con poco más de 407.000 a finales de agosto. Con todo ello, los de Sánchez siguen asegurando que «vienen a trabajar y a hacer país».

Colombia y Venezuela salvan el empleo

Resulta llamativo que, mientras el Ejecutivo se empeña en destacar a Marruecos como salvador del empleo en España, lo cierto es que son Colombia y Venezuela -otras dos de las nacionalidades con mayor número de solicitudes de la regularización- las que no han dejado de afiliar trabajadores a la Seguridad Social desde su llegada.

España ha pasado de tener a 316.460 colombianos afiliados en junio a contar con 368.901 en agosto. Es decir, su llegada sí se ha traducido en una subida de la afiliación: más de 52.400 colombianos han dado el primer paso para cotizar en nuestro país.

Lo mismo ha sucedido con Venezuela. En su caso, España ha pasado de tener 224.428 afiliados en mayo a registrar 248.550 afiliados venezolanos en agosto. Es decir, pese a estar por detrás de Marruecos en número de solicitudes de regularización, el país hispanoamericano a sumado más de 24.000 personas a la Seguridad Social española.

Medio millón de regularizados no cotiza

Tal y como detalló este periódico hace poco más de un mes, el número de extranjeros recién regularizados por el Gobierno que aparecían dados de alta en la Seguridad Social ascendía a 262.475 a fecha de 30 de julio.

Este dato reflejaba que sólo se habría afiliado al sistema un 31,9% del total de las 822.000 personas inmigrantes a las que el Ejecutivo ya habría concedido el derecho a residir y trabajar en España, según dictó la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado 23 de julio.

Por tanto, según las cifras publicadas por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales del mes de julio casi el 70% de los ciudadanos extranjeros regularizados desde abril -559.525 personas- se encontraba al margen de la Seguridad Social y, en consecuencia, sin aportar cotización alguna al Estado.

En este sentido, los números contradicen las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien aseguró que «la mayoría» de las personas que están obteniendo sus permisos a través de dicho proceso extraordinario están incorporándose a la afiliación a la Seguridad Social y que «sólo una pequeña parte va al paro registrado».