La regularización dispara el desempleo: 50.000 extranjeros más que hace un año se apuntan al paro

La regularización masiva de inmigrantes ha disparado el paro de agosto. El desempleo registrado entre los extranjeros subió en 15.956 desempleados respecto al mes anterior (+4,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 373.577, lo que supone 50.969 parados más que hace un año, casi un 16% de incremento.

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que las nuevas altas en las oficinas de empleo de extranjeros regularizados hicieron que el paro subiera en agosto algo más de lo habitual (+44.419 desempleados), al tiempo que asumía una caída de la afiliación a la Seguridad Social de 162.840 cotizantes.

En su valoración de los datos del mercado laboral del octavo mes del año, la vicepresidenta ha justificado este repunte de los parados explicando que «parte de esas personas se inscriben por vez primera en las oficinas de empleo» tras acceder a su regularización extraordinaria.

Unión Sindical Obrera (USO) ha advertido este miércoles de que los datos de paro y afiliación de agosto «confirman un deterioro del empleo» que, aunque responde al comportamiento estacional habitual, «vuelve a evidenciar la fragilidad estructural del mercado laboral español».

Por su parte, el secretario de Estudios y Discurso de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha afirmado este miércoles, tras la publicación de los datos de paro y afiliación de agosto, que el proceso de regularización de extranjeros «está haciendo aflorar tanto empleo como desempleo que antes permanecían fuera de estas estadísticas».

En su opinión, esto contribuye a explicar que la afiliación haya caído en agosto menos que en otros años y que, al mismo tiempo, aumente más el paro registrado.

Según el sindicato, los datos de agosto vuelven a mostrar la «elevada» dependencia del mercado laboral de las actividades estacionales, de forma que el fin de buena parte de la campaña de verano se ha traducido el mes pasado en una drástica caída de la afiliación y un aumento del paro registrado.

Pero Gutiérrez ha advertido de que, pese a esta buena evolución, el mercado laboral sigue mostrando «debilidades estructurales», como su excesiva dependencia de la estacionalidad.

El agosto con más paro desde 2019

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).