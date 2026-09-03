La regularización impulsa el empleo de colombianos y venezolanos mientras 18.000 marroquíes pierden su trabajo

Pese a que para el Gobierno de Pedro Sánchez la regularización masiva de inmigrantes está favoreciendo los datos de empleo de España, lo cierto es que no todos los colectivos de extranjeros están participando de igual manera en el aumento de la afiliación o en la carga asistencial por desempleo.

Según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, la mayoría de los inmigrantes regularizados que se han dado de alta en la Seguridad Social han sido colombianos (97.376) y venezolanos (66.733). Estos dos países concentran casi la mitad del total. Concretamente, suponen 164.109 de los 337.917 extranjeros afiliados procedentes de la regularización.

En el lado contrario, los marroquíes han perdido más de 18.000 afiliados desde que comenzó este movimiento masivo, todo ello pese a tratarse de la segunda nacionalidad con mayor número de permisos concedidos para entrar en el país desde mayo.

Los colombianos disparan las altas

En términos generales, en los últimos tres meses -de mayo a agosto- España ha registrado en la Seguridad Social un repunte de afiliados colombianos, sumando en menos de cien días más de 52.627 altas.

Según los datos consultados por OKDIARIO, las personas con esta nacionalidad han pasado de suponer 298.810 de las afiliaciones en el quinto mes del año a constar como 351.437 colombianos dados de alta en el organismo esta misma semana.

Algo similar ha sucedido, aunque en menor medida, con los inmigrantes venezolanos. En su caso, el aumento ha sido de 10.439 afiliados más en el mismo periodo de tiempo. Estos inmigrantes han pasado de ser 234.051 afiliados a alcanzar los más de 244.490.

Marruecos, sin embargo, a pesar de tratarse del país extranjero que más afiliados acostumbra a tener en la Seguridad Social española, desde la regularización ha perdido casi 18.000 trabajadores.

En concreto, 17.662 marroquíes más se han sumado a las cifras de desempleo del país, aun tratándose del segundo país con más permisos de trabajo concedidos en el proceso de regulación masiva, con más de 159.600.

Medio millón de regularizados no cotiza

Tal y como detalló este periódico hace poco más de un mes, el número de extranjeros recién regularizados por el Gobierno que aparecían dados de alta en la Seguridad Social ascendía a 262.475 a fecha de 30 de julio.

Este dato reflejaba que sólo se habría afiliado al sistema un 31,9% del total de las 822.000 personas inmigrantes a las que el Ejecutivo ya habría concedido el derecho a residir y trabajar en España, según dictó la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado 23 de julio.

Por tanto, según las cifras publicadas por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales del mes de julio casi el 70% de los ciudadanos extranjeros regularizados desde abril -559.525 personas- se encontraba al margen de la Seguridad Social y, en consecuencia, sin aportar cotización alguna al Estado.

En este sentido, los números contradicen las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien aseguró que «la mayoría» de las personas que están obteniendo sus permisos a través de dicho proceso extraordinario están incorporándose a la afiliación a la Seguridad Social y que «sólo una pequeña parte va al paro registrado».

La inmigración dispara el paro

De igual forma, las cifras de desempleo dejan constancia de que la regularización de inmigrantes ha disparado el paro de agosto. El desempleo registrado entre los extranjeros subió en 15.956 desempleados respecto al mes anterior (+4,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 373.577, lo que supone 50.969 parados más que hace un año, casi un 16% de incremento.

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconocía el pasado miércoles que las nuevas altas en las oficinas de empleo de extranjeros regularizados hicieron que el paro subiera en agosto algo más de lo habitual (+44.419 desempleados), al tiempo que asumía una caída de la afiliación a la Seguridad Social de 162.840 cotizantes.