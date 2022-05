Aunque los medios de pago digitales cada vez cobran más fuerza frente al dinero en efectivo, todavía son muchas las personas que siguen utilizando monedas y billetes en su día a día. A la hora de viajar al extranjero, pagar con dinero en metálico es una práctica muy común por un posible cobro de comisiones al usar la tarjeta. Teniendo esto en cuenta, merece la pena conocer cuánto dinero se puede sacar de España legalmente en efectivo.

Declarar el dinero en efectivo

Lo primero a tener en cuenta es que, en base a la normativa vigente en España, no existe ningún tipo de límite sobre la cantidad de dinero que se puede sacar del país. Ahora bien, para luchar contra el fraude económico, el Ministerio de Hacienda establece que a partir de 10.000 euros se debe declarar. En cantidades iguales superiores a estar, o a su cambio en la divisa extranjera que corresponda, se debe declarar según el modelo S-1.

Por lo tanto, una persona puede viajar con 20.000 o 500.000 euros en efectivo, pero debe declararlos. Como prevención del blanqueo de capitales, es requisito obligatorio presentar el modelo S-1 en los servicios aduaneros correspondientes.

De lo contrario, la persona puede enfrentarse a una multa de 600 euros y el 50% de la cantidad no declarada.

Dinero en efectivo en España

Dentro de España sí que existe un límite de la cantidad de dinero que se puede llevar: 100.000 euros. En el caso de que una persona quiera mover esta cantidad o una superior por territorio nacional, tiene la obligación de declarar el trámite ante las Dependencias Provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Para hacer frente al fraude, los pagos en efectivo también tienen un límite en España: 1.000 euros. Según detalla el Banco de España, «Desde el 11 de julio de 2021, no pueden pagarse en efectivo las operaciones de un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, en el caso de los pagos en los que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional. Este importe se eleva a 10.000 euros en el caso de que el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional».

Con esta información, ya conoces el dinero que se puede sacar de España legalmente en efectivo y el que se puede mover por el territorio nacional.