La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, anuncia movilizaciones en Talgo, tras la multa impuesta por Renfe el pasado diciembre por el retraso en la entrega de nuevos trenes, porque supondrá que los 2.600 empleados de la compañía dejen de ingresar 10 millones de euros, en variables salariales correspondientes a ese año.

CSIF, sindicato mayoritario en Talgo, considera que este retraso no debe acarrear consecuencias sobre las nóminas de la plantilla y además no acepta esta multa millonaria en su totalidad, dado que gran parte de los retrasos se debieron al impacto de la pandemia, el confinamiento y la crisis de proveedores (que causó el retraso en la llegada del material), así como la falta de vías para realizar las pruebas y de maquinistas. Además, hay que recordar que el Gobierno declaró a Talgo empresa estratégica durante la pandemia por lo que no parece de recibo que se vean perjudicadas sus nóminas después de la labor y el esfuerzo realizado por la plantilla en este periodo.

Afectadas 22 líneas de Talgo

Hemos solicitado en las últimas semanas una reunión con la Presidencia de Renfe sin recibir respuesta, por lo que nos vemos obligados a convocar paros y movilizaciones en las bases de mantenimiento de los trenes de Talgo y Tarvia (empresa de mantenimiento donde también ostenta la mayoría CSIF), que afectarán al funcionamiento de 22 líneas ferroviarias (la mayoría con origen y/o destino Madrid o Barcelona y conectando con el sur, levante y el norte de España) por la indiferencia mostrada por Renfe a las peticiones de Talgo.

CSIF anuncia que en las próximas semanas se publicarán los calendarios de paro y movilizaciones y lamentamos las molestias que se puedan ocasionar a la ciudadanía. Por último, emplazamos a Renfe a que recapacite para no tener que llegar a esta situación.