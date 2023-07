Cortefiel se vuelve loco y rebaja a 17€ sus zapatillas estrella de esta temporada

¿Te gustaría conseguir unas zapatillas de calidad, cómodas y con mucho estilo por un precio de escándalo? Pues estás de suerte, porque Cortefiel se ha vuelto loco y ha rebajado a 17€ sus zapatillas estrella de esta temporada. Se trata de un descuento del 70% que no puedes dejar pasar, porque estas zapatillas son un básico que no puede faltar en tu armario. No las dejes escapar porque vas a querer llevarlas durante todo el verano.

Cortefiel rebaja sus zapatillas estrella

Si estás buscando unas zapatillas cómodas, versátiles y con estilo, no puedes perderte la oferta que ha lanzado Cortefiel en su web. Se trata de las zapatillas con suela de goma, un modelo que se ha convertido en el favorito de muchas mujeres por su diseño minimalista y elegante, que combina con todo tipo de prendas y que tienen ahora una rebaja que no te vas a creer por lo que debes correr a por ellas, porque se trata del modelo estrella de esta firma, que además, combina con todo.

Estas zapatillas están fabricadas en algodón, con suela de caucho y plantilla interior de piel y memory foam. De color verde tienen un cierre de cordones y una suela de goma gruesa que les da un toque deportivo y moderno. Además, cuenta con una puntera de goma en blanco para dotarlas de un aspecto clásico que hace que sean perfectas para todo tipo de estilismos y también, son muy ligeras y confortables, ideales para llevarlas todo el día sin cansarte.

Pero lo mejor de todo es que ahora puedes conseguir estas zapatillas por solo 17,99€, un precio increíble si tenemos en cuenta que su precio original era de 59,99€. Se trata de un descuento del 70%, una oportunidad única para hacerte con unas zapatillas de calidad y tendencia a un precio de risa.

Pero date prisa, porque esta oferta solo está disponible en la web de Cortefiel y solo hasta fin de existencias. No dejes escapar esta ocasión de renovar tu calzado con unas zapatillas que te van a encantar y que podrás combinar con tus looks más casual o más arreglados. Disponible en tallas que van del 36 al 41.

No lo dudes más y entra ya en la web de Cortefiel para aprovechar esta rebaja. Y si quieres completar tu pedido, echa un vistazo al resto de productos que tienen en promoción, como camisetas, pantalones, vestidos o accesorios. Encontrarás prendas para todos los gustos y ocasiones, con descuentos de hasta el 70%.

No esperes más y hazte con las zapatillas estrella de esta temporada por solo 17,99 €. Te aseguramos que no te arrepentirás.