El Corte Inglés vendía coches en sus tiendas hace no tanto: fracasaron y ahora hubiesen triunfado

El Corte Inglés es uno de los establecimientos comerciales más conocidos de España, grandes almacenes de éxito que probablemente hayas visitado en cientos de ocasiones y que te conoces al dedillo, ya que compres más o menos ahí, su distribución y estilo es claramente reconocible. Te contamos cómo eran los coches de El Corte Inglés que podías comprar en sus establecimientos pero que dejaron de venderse hace ya unos años, y lo curioso es que hoy en día probablemente triunfarían en ventas, y si sigues leyendo te contamos por qué.

Con un gran prestigio en el sector comercial, El Corte Inglés cuenta actualmente con 94 centros repartidos por toda España, aunque su Plan Estratégico 2021-2026 diseñado para reducir la deuda del grupo lo está llevando a cerrar un total de 25 centros en ese plazo de tiempo. Madrid, Sevilla, Valladolid y Córdoba son las ciudades en las que se están planteando nuevos cierres.

Así era la venta de coches de El Corte Inglés

En el año 2000, el sector del automóvil estaba en plena forma, con cifras de matriculaciones que superaban los 1,7 millones de unidades, cifras que terminaron por bajar casi estrepitosamente, tanto que en 2022 no se llegaron a alcanzar las 900.000 unidades, prácticamente la mitad. Con el éxito hace 20 años, El Corte Inglés no quiso perder la oportunidad de meterse de lleno en ese negocio, ya que su amplia red de centros le permitía cubrir todo el territorio y contar además con grandes instalaciones para alojar los vehículos.

La zona de venta de coches de El Corte Inglés estaba ubicada en el aparcamiento, con amplias áreas para la exposición de algunos de los vehículos, como si fuera un concesionario. No era realmente venta, más bien era un sistema parecido al renting, por lo que los propietarios pagaban una cuota mensual por diversos servicios adicionales que se incluían con el coche, como mantenimiento o seguro, que es en lo que realmente se sacaba un mayor beneficio.

El problema entonces era que la ley de venta de automóviles obligaba a que un concesionario interviniera en la operación, por lo que los precios que ofrecía El Corte Inglés no podían ser realmente competitivos al no poder negociar de forma directa con la central de la marca en cada caso. Este hecho, unido a un modelo de renting que no convencía mucho, hizo que en pocos años ya dejaran de venderlos. Resulta curioso, ya que el renting sí es un éxito hoy en día, pero en ese momento la gente no estaba muy por la labor de apostar por esa fórmula.