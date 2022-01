Las Converse son una de las zapatillas deportivas más famosas del mundo, perfectas tanto si quieres lograr un look sport como si buscas un look casual. Hoy te mostramos las Converse más buscadas del momento, que además están súper rebajadas y te las puedes llevar a un precio de infarto… ¡no dejes pasar la oportunidad!.

Converse es una de las marcas de calzado con mayor éxito en ventas, una firma que “apenas” tiene un par de estilos de zapatos y que triunfa con ellos. Sus clásicos botines y las clásicas zapatillas arrasan entre el público, generación tras generación, y son muchos los modelos en diferentes diseños y colores.

Las Converse Run Star, rebajadísimas

Las Converse Cozy Tones Run Star Hike son uno de los modelos que más éxito están teniendo en los últimos años, y en la web oficial de Converse las puedes encontrar con una increíble rebaja, ya que de 130€ que era su precio original están ahora a 89,99€. Son unas zapatillas de corte alto que llegan renovadas este invierno y que te darán el calor necesario gracias a la piel forrada en sherpa cálido.

Estas Converse Run Star son las más buscadas este año, un auténtico éxito de ventas gracias a una estética cuidada y espectacular. Tiene plataformas y son perfectas para combatir el frío en los meses de invierno, y todo un par de zapatillas con un estilazo increíble que sin duda te irán ir a la moda y destacar.

Están confeccionadas en piel combinada con el sherpa aislante, lo que hará que no pases frío. Además, la suela exterior de dientes de sierra y la plataforma moldeada le dan un gran atractivo a nivel estético. Las Converse Run Star llevan la inscripción “Perfect is not perfect” en el talón y en la lengüeta interior, sin duda un mensaje motivador.

Las zapatillas cuentan con amortiguación OrthoLite para garantizar la mayor comodidad durante todo el día. En definitiva, todas sus características convierten a este modelo de Converse en uno de los mejores y, merecidamente, más buscados del momento.

La historia de Converse

Converse se fundó en Estados Unidos en el año 1900 y desde el año 2003 pertenece a Nike. Su origen está en Marquis Mills Converse, un hombre que trabajaba como administrador en una fábrica de calzado y que decidió abrir la suya propia. Las míticas Converse All-Star, que siguen siendo un éxito en ventas a día de hoy, se fabricaron por primera vez en el año 1917, más de cien años de historia para un calzado que no pasa de moda.