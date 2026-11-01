Los regalos de Primark para el amigo invisible que cuestan menos de 12 euros y son perfectos para sorprender a esa persona que nunca sabes qué regalar

Una vez estrenamos el mes de noviembre, comenzamos a pensar en la época navideña, marcada por los regalos. Y uno de los primeros que sí o sí vamos a tener que hacer es el del amigo invisible, de modo que si quieres ideas con algo de tiempo, toma nota porque Primark ya cuenta con una pequeña guía en la que nos recomienda algunos de los mejores regalos para el amigo invisible 2026.

Primero de todo tienes que saber quien te ha tocado, pero con estas propuestas de Primark seguro que aciertas, ya sea que te toque tu compañero de trabajo más querido, tu jefe o aquel que acaba de entrar y todavía no conoces del todo. Lo mismo si el amigo invisible lo celebras con la familia. La cadena irlandesa tiene de todo y lo mejor es que para estas propuestas nos hemos puesto un tope de 12 euros, así que son productos tendencia y a la vez, económicos.

Los regalos de Primark para el amigo invisible que cuestan menos de 12 euros

El amigo invisible se ha convertido en uno de esos clásicos que vuelven cada Navidad. Entre compañeros de oficina, grupos de amigos o incluso familias, permite tener un detalle sin que todo el mundo tenga que comprar un regalo para cada persona. Normalmente se establece un presupuesto máximo y ahí empieza precisamente la dificultad: encontrar algo bonito, útil o divertido sin superar esa cantidad. Pero con lo que propone Primark podemos encontrar como decimos, cosas muy baratas incluso de sólo 5 euros.

Por ejemplo, uno de los primeros regalos que propone Primark, es el bolso plano con eslogan de Solo en casa, que cuesta precisamente 5 euros. Una opción especialmente acertada para los fans de la película navideña y para quienes prefieren regalar algo divertido en lugar del típico detalle que termina olvidado en un cajón.

También por 5 euros encontramos la gorra de algodón puro «Do Not Disturb». Es uno de esos regalos que pueden funcionar muy bien cuando no conocemos demasiado a la persona que nos ha tocado o no sabemos qué comprar a ese compañero o familiar que parece tener de todo.

Para los que quieran gastar un poco más hay varias opciones por 6 euros. Entre ellas está el vaso para café con bloques de color, pensado especialmente para ese compañero que siempre aparece por la oficina con un café en la mano.

Dentro de este mismo precio está el pañuelo tejido con estampado de leopardo, que puede ser una buena elección para alguien al que le gustan los complementos, y la bufanda cepillada estrecha, otro regalo especialmente apropiado ahora que empiezan los meses más fríos. Y luego también por 6 euros encontramos pulsera esculpida con bisagra By Coleen. Una alternativa sencilla si sabemos que la persona que nos ha tocado suele llevar bisutería y queremos regalar algo que pueda utilizar más allá de Navidad.

Regalos de Primark que son útiles

Cuando el sorteo nos empareja con alguien a quien apenas conocemos, probablemente lo más sencillo sea recurrir a un regalo práctico. En este apartado Primark tiene varias opciones. Por 7 euros, por ejemplo, encontramos un pack de dos bolsas de maquillaje, mientras que el neceser de piel sintética, también por 7 euros, puede convertirse en una buena solución para alguien que viaje con frecuencia, vaya al gimnasio o simplemente quiera tener organizados sus productos de aseo.

Otra posibilidad es la camiseta térmica de canalé Heat IQ Warm, que cuesta 7 euros. No será quizá el regalo más original de todos, pero sí uno de los que probablemente más se utilice durante el invierno. Y hay un clásico que rara vez falla: los calcetines. Primark tiene varios modelos pero para el regalo del amigo invisible propone un pack de siete pares de calcetines para los siete días de la semana por 8 euros. Un detalle práctico, fácil de regalar y que además entra perfectamente dentro de los presupuestos que suelen establecerse para el amigo invisible.

Ideas para compañeros de trabajo

Buena parte de los amigos invisibles se organizan como sabemos en el trabajo. El problema es que no siempre conocemos los gustos de todos nuestros compañeros, así que conviene buscar algo relativamente neutro. Y en Primark tienes por ejemplo una manta polar de lunares por 8 euros puede ser una de esas opciones. También hay una manta con estampado animal, disponible por el mismo precio. Y para alguien aficionado al deporte, Primark incluye varias prendas de su línea Primark Form. La camiseta deportiva sin costuras cuesta 9 euros, mientras que los pantalones cortos deportivos de malla cuestan 6 euros.

Los regalos más divertidos de Primark

El amigo invisible también admite cierto margen para gastar bromas, especialmente cuando se organiza entre amigos o entre compañeros que se conocen desde hace tiempo. Por ejemplo, en Primark vemos que hay unas pantuflas de Homer de Los Simpson por 10 euros, uno de esos regalos que difícilmente pasan desapercibidos al abrir el paquete. Otra de las opciones por 10 euros es el gorro con bordado de Guinness, y por el mismo precio está disponible una gorra de béisbol con bordado de Guinness.

Con estos regalos, Primark demuestra que no hace falta elevar demasiado el presupuesto para encontrar un regalo diferente. Hay alternativas desde 5 euros y suficientes opciones que no superan ni los 12 como para adaptarse tanto a un compañero de trabajo que apenas conocemos como a ese amigo con el que podemos permitirnos un regalo mucho más divertido.