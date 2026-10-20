Lidl apuesta por el satén con una ropa de cama reversible que parece de lujo y es muy económica

En los últimos días gran parte de España ha notado como las temperaturas comenzaban a bajar, de modo que llega el momento de sacar los nórdicos para dormir por la noche, y en el caso de que no tengamos una funda o queramos estrenar una para la temporada de otoño, nada como elegir la ropa de cama que acaba de lanzar Lidl y que además de ser barata, es reversible.

De hecho, ha acertado de lleno con este modelo de funda para el nórdico que es de microfibra y satén, se vende en cuatro modelos distintos, acompañada de dos fundas de almohada y además, sólo tiene un precio de 8,99 euros. Y en cuanto a los modelos a elegir, todos son con estampados florales y acabados lisos (con varios colores), por lo permiten cambiar la apariencia de la cama sin necesidad de comprar otro juego. Su tamaño es de 240 x 220 centímetros y cuenta con una cremallera para colocar el relleno con mayor facilidad. Además, se puede lavar en la lavadora y utilizar en la secadora siguiendo las indicaciones del fabricante. Por el momento, ya está a la venta en la tienda online de Lidl, mientras que su llegada a los establecimientos físicos está prevista para el viernes 23 de octubre.

La funda nórdica de satén de Lidl que cuesta menos de 9 euros

El precio es probablemente lo primero que llama la atención de este conjunto, pero también merece la pena fijarse en el tejido. Lidl ha elegido una microfibra de poliéster con acabado satinado, que proporciona una superficie lisa y con un ligero brillo. Es precisamente ese aspecto el que hace que la funda recuerde a otras prendas de cama más caras, aunque debemos tener presente que no está confeccionada con seda ni con algodón satinado. Según la información del producto, su composición es de 100 % poliéster reciclado, con un tejido de 155 hilos que destaca por su suavidad y por secarse rápidamente después del lavado.

La funda mide 240 x 220 centímetros y viene acompañada de dos fundas de almohada de 50 x 75 centímetros. Antes de comprarla conviene comprobar el tamaño del relleno que utilizamos habitualmente, ya que no todas las camas llevan las mismas medidas de nórdico. Otro detalle práctico es su cierre de cremallera, que facilita introducir el edredón y mantenerlo dentro de la funda. Las almohadas, en cambio, llevan un cierre de solapa. Son características bastante sencillas, pero que son de agradecer cuando toca cambiar la ropa de cama, especialmente con los rellenos más voluminosos que utilizamos durante los meses fríos.

Cuatro colores y reversible

Una de las cosas más interesantes de esta novedad de Lidl es que la funda es reversible, por lo que podemos utilizar cualquiera de sus dos caras. Esta característica permite alternar diseños según nos apetezca, algo especialmente útil cuando queremos cambiar la decoración del dormitorio sin acumular varios juegos de ropa de cama en el armario. La colección está disponible en burdeos, verde, rosa y blanco, con combinaciones que van desde los tonos lisos hasta los estampados de flores.

El modelo verde combina unas rayas verticales con un dibujo floral sobre un fondo oscuro, mientras que el rosa presenta una cara lisa y otra con flores en diferentes tonalidades. La versión burdeos apuesta por un color más intenso, acompañado también de un estampado floral, y puede quedar especialmente bien en habitaciones decoradas con madera o muebles claros. Por último, el modelo blanco incorpora grandes flores en tonos rosas, morados y crema, un diseño que aporta bastante color sin necesidad de añadir demasiados complementos. Viendo las fotografías, cuesta pensar que se trata de un conjunto de menos de nueve euros, aunque el resultado dependerá también de cómo combinemos los cojines, las mantas y el resto de textiles.

Cuándo llega a las tiendas Lidl y cómo se puede lavar esta ropa de cama

Además de su diseño, Lidl destaca que esta ropa de cama es transpirable, suave y de secado rápido, unas características interesantes para quienes buscan textiles que no den demasiado trabajo. Puede lavarse a máquina a una temperatura máxima de 60 grados, siempre siguiendo las recomendaciones de la etiqueta, y también admite secadora con un programa suave. En caso de necesitar plancha, la temperatura no debe superar los 110 grados y no se recomienda utilizar vapor. Tampoco debe tratarse con lejía ni llevarse a la limpieza en seco.

La funda nórdica reversible ya se puede comprar online por 8,99 euro, pero quienes prefieran verla antes de comprarla tendrán que esperar hasta este viernes 23 de octubre, cuando está prevista su llegada a las tiendas físicas de Lidl. Por ese precio, y teniendo en cuenta que incluye dos fundas de almohada, puede ser una alternativa interesante para renovar el dormitorio este otoño sin realizar un gasto importante.