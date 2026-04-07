Giro radical en Mercadona: el cambio inesperado en sus pescaderías que va a cambiarlo todo para el cliente

Cambio importante en uno de los supermercados más importantes de España. Mercadona está transformando sus pescaderías con un nuevo modelo que rompe con la tradición, ya que habrá una menor atención personalizada y mucho más producto listo para llevar, y progresivamente se irán eliminando los mostradores clásicos.

Adiós al mostrador tradicional

El cambio más llamativo afecta directamente a la pescadería. Mercadona se encuentra eliminando de forma progresiva los mostradores clásicos atendidos por el personal, en donde el cliente elegía el pescado y la cantidad que quería.

En su lugar, la compañía apuesta por un sistema de autoservicio con bandejas de pescado limpio, preparado y envasado, listo para llevar sin tener que esperar largas colas.

Este giro supone una transformación bastante profunda en la experiencia de compra, alejándose del modelo tradicional dentro del supermercado.

Una mayor rapidez

El objetivo principal de este cambio es claro, y es que se quiere agilizar la compra. Con este nuevo sistema, el cliente puede coger directamente el producto sin hacer colas.

Además, la compañía valenciana busca adaptarse a un consumidor que cada vez tiene menos tiempo y prioriza la comodidad. El pescado se presenta ya limpio y listo para cocinar, lo que elimina tener que hacerlo en casa.

Parte de una transformación

Este cambio no es aislado. Forma parte del objetivo que Mercadona está implantando desde principios del 2026, conocido como «Tienda 9».

Este nuevo sistema busca reorganizar de forma completa los supermercados, dando un mayor protagonismo a los productos frescos, pero perdiendo la tradición. También apuesta por hacer tareas como el corte o el envasado fuera de la tienda.

La idea de Mercadona es poder hacer la compra de una forma más fácil, rápida y sencilla. Desde la cadena aseguran que la calidad y frescura del pescado se mantienen, ya que el envasado permite conservar mucho mejor el producto.