Mercadona confirma el cambio: las ‘Tiendas 9’ ya están en España y vienen para revolucionar los supermercados

Mercadona ha presentado oficialmente el que va a ser su nuevo modelo de supermercado, bautizado como «Tienda 9», se trata de una evolución profunda que afecta tanto a la organización interna como a la experiencia de compra. No se trata sólo de un rediseño estético o de pequeños ajustes técnicos. La compañía habla de una transformación estructural y lo enmarca dentro de una inversión prevista de 3.700 millones de euros en los próximos años para modernizar su red de tiendas.

La empresa insiste en que la mejora es un proceso continuo así que bajo esa premisa, ha revisado su modelo actual para adaptarlo a nuevas necesidades operativas y de consumo. El resultado es un formato que reorganiza los equipos por procesos en lugar de por negocios, introduce cambios técnicos en refrigeración y eficiencia energética y redefine el espacio dedicado a los productos frescos. De este modo, el modelo de «Tienda 9» de Mercadona nace con la intención de consolidar un supermercado más productivo, eficiente y sostenible. Y, según la compañía, también más cómodo para el cliente o como ellos les llaman sus «Jefes».

Así es la «Tienda 9» de Mercadona

Tal y como informa Mercadona desde su página web el cambio más relevante que se espera con esta nueva «Tienda 9» está en la estructura interna. Hasta ahora, la organización de la tienda se articulaba en torno a distintas áreas de negocio, pero ahora se pasa a un modelo por procesos, es decir, alineado con la lógica operativa real y el recorrido que se produce dentro del supermercado.

En la práctica, esto supone optimizar los flujos internos, reducir desplazamientos innecesarios y mejorar la coordinación de los equipos. La empresa busca que cada tarea encaje dentro de una secuencia más eficiente, con menos fricciones y mayor control. Este nuevo enfoque también tiene impacto directo en la distribución del espacio. Se amplía la presencia de los productos frescos y se reorganizan las zonas de refrigerado y congelado para que el recorrido sea más lógico y continuo. El objetivo declarado es que la compra resulte más ágil y sencilla, con un itinerario claro para el cliente desde que entra hasta que pasa por caja.

Obrador Central: el corazón operativo de la nueva tienda

Uno de los pilares del nuevo modelo es el llamado Obrador Central. Con la reorganización por procesos, las áreas de preparación que antes estaban repartidas por diferentes puntos de la tienda se concentran en un único espacio. En ese entorno se agrupan tareas como el corte, la cocción o el envasado. La centralización permite, según la compañía, mejorar el control operativo, reforzar los estándares de calidad y optimizar los recursos. La lógica es sencilla: menos dispersión, más supervisión y mayor eficiencia.

Los datos que aporta la empresa son concretos. En el ámbito del Obrador Central, la optimización puede suponer hasta un 10 % de ahorro energético y hasta un 40 % en el consumo de agua. Ese ajuste se logra gracias a una gestión más eficiente de los recursos y a la actualización de los sistemas técnicos asociados a estas tareas.

Tecnología, eficiencia y sostenibilidad en el punto de venta

La «Tienda 9» no sólo cambia la organización interna. También incorpora mejoras técnicas orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad. De este modo, la caden valenciana integra dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado y permiten optimizar procesos y toma de decisiones.

Uno de los cambios más llamativos está en la refrigeración. Los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil, diseñados para minimizar la pérdida de frío hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas. Con ello se busca mejorar la eficiencia energética y el confort térmico dentro de la tienda.

Además, la cadena utiliza CO₂ como refrigerante en sus centrales de frío. Este sistema reduce el impacto ambiental frente a otros gases tradicionales y permite generar frío de manera más eficiente. A eso se suma la actualización de las salas de máquinas y la renovación de equipos, con el objetivo de asegurar un mantenimiento más sencillo y una mayor eficiencia operativa a largo plazo. No es la primera vez que Mercadona apuesta por este tipo de soluciones técnicas, pero en la «Tienda 9» se integran como parte de un modelo global, no como ajustes puntuales.

Un modelo pensado para el futuro

La compañía presenta «Tienda 9» como una consolidación de su proyecto empresarial. La reorganización por procesos, la centralización de tareas clave y la innovación técnica buscan reforzar la productividad y mejorar la gestión interna. Mercadona enmarca este paso dentro de su estrategia de mejora continua y creación de valor para lo que denomina sus cinco componentes: el cliente («Jefe»), el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. En otras palabras, el nuevo formato no solo pretende optimizar costes, sino también garantizar la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo.

Con una inversión anunciada de 3.700 millones de euros para modernizar la red de supermercados en los próximos años, este nuevo modelo de tienda marca el rumbo que seguirá la compañía. Falta por ver cómo será su implantación progresiva y en qué ciudades comenzará a extenderse, pero el mensaje es claro: Mercadona no quiere limitarse a mantener su posición en el mercado, sino reforzarla con un modelo más estructurado y preparado para los retos que vienen.