Parecen de Inglaterra pero estas patatas súper crujientes son de Mercadona, tienen acento inglés y son un manjar

En los congelados de Mercadona hay una novedad que está empezando a moverse más de lo habitual. No es un lanzamiento llamativo ni viene acompañado de grandes campañas, pero está generando interés por algo muy concreto: cómo queda al cocinarse. Se trata de las patatas Crispy Pops de Hacendado, un formato distinto que se aleja bastante de las clásicas patatas fritas de siempre y que además puedes preparar en la air fryer sin demasiado esfuerzo.

A simple vista ya se nota que no son las típicas patatas congeladas de supermercado. No tienen forma de tira ni de gajo, y tampoco recuerdan a las patatas tradicionales precocinadas. Aquí la base es la patata rallada, lo que cambia por completo la textura. Ese detalle, que puede parecer menor, es precisamente lo que marca la diferencia cuando llegan al plato. Y por su aspect y nombre, te pueden parecer incluso unas patatas inglesas pero no, son de Mercadona y lo cierto es que están deliciosas.

Las nuevas patatas de Mercadona que querrás probar

El formato es lo primero que sorprende. Son pequeñas piezas irregulares hechas a partir de patata rallada, algo poco habitual dentro de este tipo de productos. Según la etiqueta, están elaboradas con un 88,9% de patata, acompañada de aceite de girasol (8%) y un toque de condimentos como sal, aroma natural o polvo de cebolla. Es una composición bastante sencilla, sin demasiados añadidos, pero suficiente para conseguir ese punto de sabor que las hace distintas.

Al cocinarse, esa forma irregular juega a su favor. Por fuera quedan más crujientes de lo normal y por dentro mantienen una textura más suave. No es exactamente una patata frita clásica, pero tampoco llega a ser una croqueta. Se queda en un punto intermedio que resulta bastante diferente a lo habitual.

Cómo prepararlas para que queden realmente crujientes

Estas nuevas patatas que encuentras en la sección de congelados de Mercadona se pueden cocinar de varias formas, pero donde mejor resultado dan es en freidora de aire. Con unos 12 minutos a 200 grados es suficiente para que queden doradas, sin necesidad de añadir aceite. En horno también funcionan bien, con tiempos similares, entre 12 y 15 minutos. Si se opta por sartén o freidora tradicional, el proceso es más rápido, en torno a 3 o 4 minutos, aunque el resultado cambia ligeramente al absorber más grasa. Lo interesante es que, incluso en air fryer o en horno, mantienen ese punto crujiente que no siempre se consigue con productos congelados.

Un producto práctico para el día a día

Más allá de la novedad, lo que hace que este producto funcione es lo fácil que resulta incorporarlo a cualquier comida. No requiere preparación previa, no ensucia demasiado y se hace en pocos minutos. Además, al ser piezas pequeñas, es sencillo ajustar la cantidad según lo que se necesite en cada momento. Sirve tanto como acompañamiento de carne o pescado como para picar algo rápido. Incluso puede funcionar como alternativa a snacks más procesados si se prepara sin aceite.

Información nutricional de esta novedad

Si se mira la información nutricional, por cada 100 gramos aportan unas 170 kcal. Además, tienen alrededor de 8 gramos de grasa, de los cuales menos de 1 gramo son saturadas, unos 21 gramos de hidratos de carbono y un contenido bajo en azúcares. También aportan algo de fibra (2,3 g) y proteínas (2,1 g). Por lo que leemos en la etiqueta vemos que no es un producto ligero como tal, pero tampoco está fuera de lo habitual dentro de los congelados prefritos. Como ocurre con este tipo de alimentos, la forma de cocinado influye bastante en el resultado final.

Precio y formato: uno de sus puntos fuertes

El paquete es de 750 gramos y tiene un precio de 2,30 euros, lo que lo convierte en una opción bastante asequible dentro de su categoría. Es el típico producto que se puede tener en el congelador sin pensarlo demasiado, porque ocupa poco espacio, se conserva bien y puede resolver una comida rápida sin complicaciones o por ejemplo cuando quieras sorprender a tus amigos con una cena original, e incluso como decimos, para tener algo que picar.

Al final estas nuevas patatas de Mercadona puede que te hayan pasado desapercibidas en los congelados de la cadena valenciana, pero ahora que las conoces te darás cuenta de que tienen algo que engancha cuando se prueba. La combinación de textura crujiente, facilidad de preparación y precio ajustado hace que no sea solo una compra puntual. Es más bien de esos productos que se repiten sin pensarlo demasiado cuando funcionan en casa.

Además, ese formato diferente, más cercano a las patatas que se suelen ver en algunos locales de estilo británico, hace que destaquen frente a las opciones más tradicionales. En definitiva, estas Crispy Pops no buscan reinventar nada, pero sí ofrecer una alternativa distinta dentro de algo tan habitual como unas patatas congeladas. Y precisamente ahí está la clave de que estén empezando a llamar la atención.