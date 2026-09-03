Colas kilométricas en Lidl por la atornilladora recargable que los más manitas llevan semanas esperando: vuela de las estanterías en horas

Las herramientas Parkside se han convertido en uno de los productos más buscados dentro de la sección de bricolaje de Lidl, y más cuando se les rebaja el precio. Y en esta ocasión, la cadena ha puesto el foco en una atornilladora de impacto recargable de su gama Performance que pasa de los 24,99 euros habituales a sólo 17,99 euros.

No se trata simplemente de una atornilladora económica para tener en casa y utilizar de vez en cuando. El modelo funciona a 20 V, incorpora motor sin escobillas y alcanza un par máximo de 226 Nm. Además, permite escoger entre cuatro niveles diferentes para adaptar la fuerza a cada trabajo, algo especialmente práctico cuando se alternan tareas que no requieren la misma potencia. La rebaja es del 28%, por lo que supone un ahorro de siete euros sobre su precio anterior. Eso sí, antes de comprarla hay un detalle importante que conviene conocer: Lidl vende la herramienta sin batería ni cargador. Resulta especialmente interesante, por tanto, para quienes ya tengan herramientas de la familia PARKSIDE X 20 V Team y puedan aprovechar sus baterías compatibles.

Colas en Lidl por la atornilladora recargable que los manitas llevan semanas esperando

La PARKSIDE PERFORMANCE funciona con cuatro niveles de par preseleccionables: 120, 150, 190 y 226 Nm. La selección aparece en un indicador LED y la velocidad de giro e impacto también puede regularse en cuatro niveles. En su configuración máxima alcanza las 3.600 revoluciones en vacío y los 4.300 impactos por minuto. Son cifras que nos permiten ir más allá de pequeños montajes domésticos. Una atornilladora de impacto está pensada para trabajos en los que hace falta más fuerza, como introducir o retirar tornillos y elementos de fijación resistentes. Poder reducir el par también evita tener que utilizar siempre los 226 Nm disponibles cuando la tarea no lo necesita.

Otro de sus puntos fuertes está en el motor Brushless. Al prescindir de las tradicionales escobillas sometidas a rozamiento, se reduce el desgaste de estos componentes. Lidl de hecho destaca la vida útil especialmente larga de este producto, como una de las ventajas de esta tecnología, además de aprovechar mejor la energía suministrada por la batería.

Más potencia que otros modelos de Parkside

La comparación que ofrece la propia marca ayuda a situar sus prestaciones. Frente al atornillador de impacto PARKSIDE PDSSA 20-Li A1, este modelo Performance ofrece hasta un 28% más de velocidad en vacío, un 19% más de impactos y hasta un 25% más de par. También dispone de giro a derecha e izquierda, por lo que permite tanto apretar como aflojar tornillos. El portaherramientas es de ¼ de pulgada, con hexágono interior y cierre rápido, mientras que la capacidad máxima de atornillado indicada en sus especificaciones llega hasta M16.

La potencia, sin embargo, no es lo único que cuenta cuando una herramienta va a utilizarse durante un buen rato. Por eso incorpora una empuñadura suave y antideslizante que mejora el agarre. Sin batería, sus dimensiones son de aproximadamente 12 x 23 x 10 centímetros y su peso ronda los 1,1 kilos.

Luz LED, estuche y hasta un abridor de botellas

Parkside ha añadido varios detalles destinados a facilitar el trabajo. Entre ellos se encuentra una luz LED integrada que ilumina directamente la zona sobre la que estamos atornillando. Puede resultar especialmente útil al trabajar en rincones, muebles, garajes o lugares en los que la iluminación general no llega correctamente.

La máquina cuenta también con un clip que permite llevarla enganchada al cinturón y tener las manos libres mientras no se utiliza. Curiosamente, Parkside ha aprovechado esa misma pieza para incorporar una función de abridor de botellas, un pequeño extra que se aleja de las prestaciones habituales de este tipo de herramientas. La compra incluye además un estuche de almacenamiento. De esta manera, la atornilladora puede guardarse protegida cuando no se utiliza y resulta más sencillo transportarla junto con los accesorios necesarios para cada trabajo.

Hay un detalle sin embargo que debemos tener en cuenta antes de dejarnos llevar únicamente por el precio. La atornilladora es recargable, pero los 17,99 euros corresponden a la máquina y su estuche mientras que la batería y el cargador se venden por separado. Es decir, que para quien todavía no utilice el ecosistema de herramientas de Parkside, habrá que sumar ese desembolso.

La situación cambia para quienes ya tienen otras máquinas de la marca. El dispositivo pertenece al sistema PARKSIDE X 20 V Team, por lo que puede utilizar las baterías compatibles de esta familia. Lidl recomienda concretamente una batería Smart PAPS de 20 V y 4 Ah y el cargador Smart PLGS 2012 A1 de 12 A. Con las baterías inteligentes PARKSIDE X 20 V PAPS, la marca señala además que se obtiene un rendimiento optimizado gracias a un mayor tiempo de funcionamiento y unas corrientes de descarga que permiten disponer de más potencia. Por tanto, los 17,99 euros resultan especialmente interesantes para quien ya tenga batería y cargador compatibles en casa aunque siendo la marca que es y el. éxito de sus herramientas en Lidl es fácil que muchos de los que desean comprar ahora esta atornilladora, ya tendrán la batería compatible.