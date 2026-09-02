Colas en Lidl por el taladro sin cables de edición limitada que recomendó el actor Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger es un actor que lleva décadas asociado a la fuerza y al cine de acción, pero el último de sus trabajos nada tiene que ver con levantar pesas o las películas, ya que desde hace un tiempo es rostro de Parkside, la famosa marca de herramientas que Lidl vende y ahora además, recomienda un taladro de edición limitada que está dando mucho que hablar y que ya se agota.

En realidad se trata de un atornillador taladrador de batería de 20 V, como decimos en edición limitada, con la firma de Schwarzenegger y un precio de 59,99 euros. El modelo pertenece a la gama Parkside Performance y está pensado tanto para aficionados al bricolaje como para quienes buscan una herramienta con prestaciones más avanzadas. Además del reclamo del actor, ofrece 60 Nm de par, motor sin escobillas y dos velocidades, e incluye batería, cargador, puntas y maletín. Pero esta edición tiene otra historia detrás y es que el mismo modelo de atornillador taladrador fue utilizado por Parkside para poner en movimiento el London Eye y lograr un Guinness World Record, aunque para aquella prueba se empleó una batería Performance de 8 Ah que no es la incluida en el producto que se vende en Lidl.

El taladro de Arnold Schwarzenegger que sólo tiene Lidl

El nombre completo del producto es Atornillador taladrador de batería 20 V Parkside Performance – Limited Edition Arnold Schwarzenegger. Su precio es de 59,99 euros y uno de sus detalles más reconocibles está precisamente en el diseño. La firma de la estrella de Hollywood, aparece reproducida en diferentes elementos del conjunto, entre ellos el maletín, el soporte de las puntas y la batería. Un detalle que convierte esta versión en algo más peculiar que el habitual taladro para tener guardado en casa.

La parte técnica, sin embargo, es la que explica buena parte de su atractivo. Cuenta con motor Brushless, es decir, sin escobillas, una tecnología que reduce el desgaste y está pensada para ofrecer una mayor vida útil. Por otro lado, alcanza un par máximo de 60 Nm y dispone de una transmisión de dos velocidades. La primera funciona entre 0 y 500 revoluciones por minuto, mientras que la segunda llega hasta las 2.000 rpm. También incorpora 21 niveles de par seleccionables y un ajuste adicional para taladrar, lo que permite adaptar la potencia al material y al trabajo que se esté realizando.

Batería de 20 V, cargador y maletín incluidos

Una de las ventajas del conjunto es que viene preparado para utilizarse sin tener que comprar aparte los componentes básicos. Incluye una batería de iones de litio de 20 V y 2 Ah, cargador de 2,4 A, cinco puntas y maletín. La batería forma parte del sistema Parkside X 20 V Team, por lo que puede utilizarse con otras herramientas compatibles de esta familia. Según Lidl, el sistema abarca más de un centenar de aparatos.

El taladro incorpora además un portabrocas metálico Röhm con un rango de sujeción de entre 1,5 y 13 milímetros. Su capacidad máxima de perforación es de 38 milímetros en madera y 13 milímetros en acero. Otro elemento interesante es el Kickback Control. Este sistema detecta un bloqueo repentino y detiene el motor para reducir el retroceso de la herramienta. A ello se suman el bloqueo automático del husillo, la parada rápida Quickstop, el agarre Softgrip y una luz LED integrada que mantiene la zona iluminada durante unos segundos después de utilizar el aparato. Con la batería colocada, el conjunto pesa aproximadamente 1,58 kilos.

El taladro que consiguió mover el London Eye

La campaña de Parkside ha llevado las prestaciones de este modelo bastante más lejos que el bricolaje doméstico. La marca utilizó un atornillador taladrador Parkside Performance de 20 V para poner en movimiento el London Eye, la famosa noria situada junto al Támesis, en Londres. El reto ha terminado siendo reconocido oficialmente como Guinness World Record y sirvió a la compañía para demostrar la capacidad de la herramienta.

Hay, no obstante, una diferencia importante respecto al producto que se compra por 59,99 euros. Para conseguir mover el London Eye se utilizó una batería Parkside Performance de 8 Ah, de mayor capacidad que la batería de 2 Ah que viene de serie con esta edición limitada. La de 8 Ah se vende por separado. El récord es uno de los argumentos con los que la marca promociona ahora el taladro y ayuda a entender la elección de Schwarzenegger como imagen de una campaña centrada precisamente en la potencia.

Una edición limitada con la firma de Schwarzenegger

Parkside lleva tiempo contando con Arnold Schwarzenegger como uno de sus grandes reclamos publicitarios. En esta ocasión, la colaboración ha dado un paso más al trasladar su firma al propio producto. Eso añade un componente de coleccionismo a una herramienta que, por características, puede utilizarse perfectamente para tareas habituales: montar muebles, colocar estanterías, realizar perforaciones en madera o metal y afrontar trabajos de bricolaje que requieran más potencia que la de un atornillador básico.

En definitiva por sólo 59,99 euros, Lidl reúne en el mismo maletín el taladro, la batería, el cargador y las puntas, pero la edición es limitada. Y esta vez la firma que aparece en la caja no pertenece a ningún fabricante de herramientas: es la de uno de los nombres más reconocibles del cine de acción, Arnold Schwarzenegger.