Converse es una de las compañías de ropa y calzado más conocidas de todo el mundo. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos, y desde entonces no ha parado de consechar éxitos. A lo largo de su historia, han sido muchos los famosos que no han podido resistirse al «efecto Converse»: jugadores de la NBA, cantantes, estrellas de cine… Si tú también quieres sumarte a la lista, ahora tienes la oportunidad de hacerte con las Converse ‘Vintage Canvas Chuck 70 High Top’ en rebajas.

«¡No querrás renunciar a esta comodidad!» Estas zapatillas están basadas en el diseño original de los 70, pero están fabricadas con mejores materiales y prestando especial atención a todos los detalles. Ofrecen mayor amortiguación y exactamente la misma versatilidad.

Además, Converse ha añadido una plantilla todavía más cómoda para una gran sujeción y estabilidad en el puente del pie, lo cual es un gran punto a favor. A todo esto hay que sumar que tienen costuras visibles en la lengüeta con alas de lona de 340 gramos para una mayor durabilidad.

Unas zapatillas atemporales que se pueden llevar los 365 días del año, de estilo vintage y fabricadas con una lona muy ligera y duradera. La suela exterior de goma está especialmente indicada para personas todoterreno que necesitan un calzado que les siga el ritmo.

Están disponibles en color rojo, gris, negro o azul, y son perfectas para todo tipo de looks. ¿Por qué no dejas atrás los vaqueros y las sudaderas y apuestas por un look más elegante con el toque diferenciador de las Converse? Puedes llevarlas, por ejemplo, con un conjunto de traje de chaqueta y pantalón y una camiseta.

Las Converse ‘Vintage Canvas Chuck 70 High Top’ están en rebajas en la tienda online de la firma. En un principio valían 90 euros y ahora puedes hacerte con ellas por 64,99 euros, en una gran selección de números. Estas zapatillas suelen venir grandes, así que lo ideal es que pidas media talla menos.

Seguro que no tardan mucho en agotarse porque hacerse con unas zapatillas Converse originales como estas a un precio rebajado es una oportunidad única en la vida.