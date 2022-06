El consejo de administración de Metrovacesa rechaza la OPA de FCC al considerar insuficiente el precio

El consejo de administración de la inmobiliaria Metrovacesa considera que la contraprestación ofrecida por el grupo FCC en el marco de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada sobre el 24% de su capital social es insuficiente. En un informe remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), todos los miembros del consejo de administración de Metrovacesa han apoyado el informe desfavorable sobre la oferta al entender que «no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones» de la compañía.

Así, los consejeros que representan tanto al Banco Santander como al BBVA, que entre ambos suman algo más del 70% de las acciones de Metrovacesa, han explicado que no aceptarán la oferta, aunque no descartan cambiar su postura si se produce «un cambio de circunstancias». La opinión desfavorable del consejo se apoya en un informe de Bank of America que considera que el precio de 7,2 euros por acción ofrecido por FCC «no es adecuado para los accionistas de Metrovacesa desde un punto de vista financiero».

En este sentido, el consejo de Metrovacesa ha informado que se han mantenido contactos con FCC para mejorar el precio de la opa, además de sondear el mercado para buscar potenciales inversores, tanto industriales como financieros, interesados en mejorar la oferta del grupo español. Sin embargo, FCC hasta el momento no ha mostrado intención de mejorar el precio de su oferta, ni se han recibido propuestas alternativas que la mejoren.

Pese a ello, el consejo de administración valora positivamente que FCC considere que las acciones de Metrovacesa constituyen una oportunidad de inversión, y que respalde la estrategia y el negocio de la compañía. La opa lanzada por la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim ofrece un precio de 7,2 euros por acción, y se dirige a 36,4 millones de acciones de Metrovacesa, equivalentes al 24 % de su capital social, lo que supondrá un desembolso máximo de 262 millones para el grupo constructor.

FCC, que ha lanzado la opa a través de su sociedad inmobiliaria FCYC, redujo su oferta desde los 7,8 euros que ofrecía inicialmente, tras descontar el dividendo de 0,6 euros que aprobó la última junta general de accionistas de Metrovacesa. De tener éxito, Slim se convertiría en el segundo mayor accionista de Metrovacesa con un 29,4 % del capital, ya que actualmente controla el 5,4 % de los títulos a través de su sociedad Inversora de Carso.

A día de hoy, el principal accionista de Metrovacesa es el Banco Santander, con un 49,3 % de las acciones, por delante del BBVA, que cuenta con el 20,85 %. Para garantizar la operación, que la CNMV autorizó el pasado 26 de mayo, FCC ha presentado un aval bancario del Banco Santander por 262 millones que cubrirá totalmente el desembolso que realizará la constructora española.