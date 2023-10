El Consejo General de Economistas ha revisado al alza en 5 décimas la previsión de la tasa de inflación media de 2023 y prevé que alcance el 3,5%. Además, los economistas prevén una ralentización del crecimiento económico. Así lo refleja el ‘Observatorio Financiero y Claves Económicas de España’ presentado este lunes, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, elaborado por la Comisión Financiera y el Servicio de Estudios del Consejo.

En concreto, explica que aunque las tasas de inflación continúan moderándose en España, el diferencial con la Eurozona se ha estrechado hasta 1,1 puntos, lo que resta competitividad a la economía, condicionada por el incremento del precio de petróleo.

A este incremento del combustible, se añade el efecto que está teniendo la revalorización del dólar frente al euro en el mes de septiembre, que perjudica las importaciones de crudo. Es por ello, que revisan al alza en cinco décimas la previsión de incremento del IPC medio a final de año.

Ralentización económica

Por otra parte, aunque actualmente los economistas mantienen en el 2,3% su previsión de crecimiento del PIB en 2023, también advierten de una ralentización de la progresión económica, «cuya falta de vigor» augura que en 2024 sea menos intensa que la de este año.

En este sentido, esperan que durante el tercer trimestre, la economía pueda crecer cerca del 0,2% o el 0,3%, aunque creen que es posible que ni siquiera llegue a esas cifras. Y para el cuarto trimestre, los economistas estiman una tasa cercana a cero, pero descartan crecimiento negativo.

«El último trimestre no va a ser crecimiento negativo, pero puede ser crecimiento cercano a cero. Hay que tener en cuenta que, en este tercer trimestre del año, el crecimiento de Europa va a ser del 1,2%, con algunos países en crecimiento negativo», ha analizado el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza.

«Entonces ya es darnos con un canto en los dientes que nosotros terminemos el año con crecimiento cero o asimilable pero en absoluto pensamos que es negativo», ha rematado.

Respecto a otros datos macroeconómicos, el observatorio sitúa la tasa de paro este año en el 11,8%, el déficit público entre el 3,8% y 4% y la deuda pública en el 110,5%, aunque esta última en términos nominales sigue aumentando y ya ha superado los 1,55 billones de euros a fecha de julio, avisan.

El estudio también señala que tras la última revisión de la Contabilidad Nacional realizada por el INE -que reduce en una décima el decrecimiento de 2020 (-11,2%), y aumenta el crecimiento en volumen del PIB en 9 décimas en 2021 (+6,4%) y en 3 décimas en 2022 (+5,8%)-, se constata que el PIB se ha situado un 2% por encima del nivel prepandemia.

En el segundo trimestre de 2023, el PIB de España se ha incrementado un 0,5% respecto al trimestre anterior, con una variación interanual del 2,2%. Para el Consejo de Economistas, la clave del crecimiento está en el consumo de los hogares. No obstante, el sector exterior y la inversión en bienes de equipo empiezan a mostrar señales de debilidad.

Estabilidad política

«Siendo cierto que todo apunta a que la economía española tendrá este año un mayor crecimiento que el de nuestros homólogos europeos, no tiene ni la intensidad ni el vigor que debería, por lo que se hace muy necesaria la estabilización política e institucional que ayude a tanto el cierre de este ejercicio, como a las previsiones de 2024», ha expresado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich.

El presidente del Consejo General de Economistas también ha señalado que si el empleo continuara con un buen comportamiento, como hasta ahora ha sido, y se pudiera influir en las retribuciones salariales sin afectar a la inflación, España estaría en un momento óptimo para cambiar el modelo hacia una mayor contención fiscal, así como hacia un apoyo decidido a las políticas productivas desde el lado de la oferta gracias en parte a la transición ecológica y economía sostenible.

Desaceleración del comercio

El acto ha contado con la presencia de la consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña Mateos, que ha señalado que pese a la desaceleración en el crecimiento de las exportaciones, hay indicadores positivos en la internacionalización de la economía española.

«El sector exterior sigue comportándose bien en 2023, es decir, seguimos creciendo entre enero y julio, pues el último indicador es de un crecimiento de las exportaciones, pero es verdad que nos enfrentamos a un momento que se mantiene bastante incierto y donde además se están identificando claramente una desaceleración en el comercio de bienes y servicios y eso evidentemente también se afecta a nuestras empresas», ha indicado.

No obstante, ha explicado que hay indicadores positivos de internacionalización de la economía, como la no pérdida de competitividad diferencial como consecuencia de los incrementos de la inflación, la importancia de los servicios no turísticos y el alto potencial de la digitalización de estos.

Más proteccionismo

Asimismo, ha señalado los retos de la internacionalización de la economía española en un contexto de incertidumbre como la desaceleración del PIB mundial y las tendencias crecientes de proteccionismo, y ha advertido sobre las tendencias políticas que comenzaban a tener tracción, incluso antes de la pandemia, como las presiones contra el multilateralismo, contra la globalización, el ascenso de los populismos políticos, la rivalidad comercial entre China y Estados Unidos y la invasión de Rusia a Ucrania.