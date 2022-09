Un conocido tiburón financiero de la City de Londres, Edmund (Edi) Truell, pretende lanzar un vehículo para adquirir entidades financieras, entre las que se encuentra TSB, el banco británico que posee el Banco Sabadell. La entidad catalana siempre ha negado que tuviera planes para vender TSB, pero también es cierto que nunca ha recibido una oferta satisfactoria por él.

El periódico británico The Sunday Times publicó este domingo que Truell está considerando el lanzamiento de una compañía de propósito especial para realizar adquisiciones (las conocidas Spac) para comprar entidades financieras en Gran Bretaña. Entre los objetivos que cita este rotativo se encuentran la aseguradora LV, el Co-op Bank y el citado TSB.

«Tenemos 30 objetivos inmediatos que estamos pensando en adquirir o fusionar. Todos estos jugadores financieros de segunda división necesitan que los arreglen», declaró Truell, aunque no nombró específicamente ninguno de esos potenciales objetivos.

En el caso de TSB, el Banco Sabadell ha tenido que superar grandes problemas como la caída de su plataforma tecnológica el día de la integración -que obligó a sus responsables a comparecer ante el Parlamento de Westminster- y ha sufrido cuantiosas pérdidas en su filial durante años. Por fin, el año pasado entró en beneficios y, de hecho, TSB fue el negocio que más aportó al resultado del grupo en 2021.

Por eso, el discurso oficial es que no está en venta: nadie lo quería cuando sufría pérdidas y ahora que por fin gana dinero, el Sabadell no quiere deshacerse de él. Sin embargo, este saneamiento ha disparado el valor de TSB, que algunos sitúan ya en 1.000 millones de libras. Un precio que estaría más en consonancia con las aspiraciones del Sabadell, que ha rechazado varias ofertas que no pasaban de 300 millones, como adelantó en su día OKDIARIO.

¿Qué es una Spac?

Truell lanzó una Spac el año pasado en Ámsterdam llamada Disruptive Capital Acquisition Company, que es la que ha llevado a cabo el análisis del que se derivan estos 30 potenciales objetivos en el sector financiero británico.

Las Spac son una especie de cascarón vacío que inicialmente sólo tiene caja que pretende invertir en adquisiciones de compañías que se integrarán dentro mediante una fusión con la propia Spac. También se las conoce como «compañías de cheque en blanco». Estos vehículos se sacan a cotizar en Bolsa para captar el capital con el que acometer esas operaciones corporativas y en algunos países tienen ventajas administrativas y fiscales, en especial en Estados Unidos.

Así, en 2020 gozaron de una gran popularidad y se lanzaron Spac por valor de 80.000 millones de dólares en ese país. Londres se había quedado atrás por su regulación más restrictiva, pero ahora este mercado puede lograr un impulso si finalmente los planes de Truell se llevan a efecto.