Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, ha denunciado este miércoles que el Ministerio de Hacienda, bajo el mando de María Jesús Montero, debe a la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso más de 624 millones de euros. Es más, según la política madrileña, la Agencia Tributaria tiene una deuda con el conjunto de todas las administraciones regionales que roza los 7.000 millones de euros.

El motivo de la deuda es que Montero ha incumplido con sus obligaciones. «El Ministerio de Hacienda nos debe a todas las comunidades autónomas las actualizaciones de las entregas a cuenta correspondientes al año 2024 y 2025», ha afirmado la responsable de la Comunidad de Madrid.

El pago de este dinero estaba contemplado en el decreto ómnibus, «que no se aprobó y esa es la explicación que dan» para no pagar, según López-Ibor. No obstante, la consejera considera que «la verdadera razón de por qué no hacen esta actualización de las entregas a cuentas es porque no tienen presupuestos».

En ese sentido, la representante de la administración que lidera Ayuso confiesa que se han visto obligaos a pedirle el dinero a Montero «por carta en numerosas ocasiones». A través de esa vía, el Ejecutivo regional ha pedido «que, como no tienen presupuestos» lo arreglen con «un real decreto ley sólo para las actualizaciones de entrega a cuenta».

Madrid pide a Hacienda que pague

Según la política madrileña, se podría «arreglar de forma muy fácil», pues «todos los partidos» aprobarían este decreto: «Además, se ha hecho en otras ocasiones y no tiene ningún óbice legal para que pueda hacerse».

«Es decir, que no nos paga las actualizaciones de las entregas a cuenta que nos corresponden, y que son para financiar los servicios públicos, porque no quiere», denuncia la consejera. Y esto no afecta sólo a la Comunidad de Madrid, sino que Hacienda debe dinero a todos los Gobiernos regionales.

«Le conviene tener ese dinero», ha asegurado López-Ibor, quien también ha expuesto que, en total, el Gobierno central debe «entre 6.000 y 7.000 millones de euros» a todas las comunidades autónomas.

La política sostiene que Hacienda quiere tener ese dinero «en sus propias cuentas generales y utilizarlos a su antojo, en lugar de utilizarlos para financiar todos los servicios públicos de las comunidades autónomas a las cuales tenemos derecho por el sistema de financiación autonómica».

En un post de la red social X (antes conocida como Twitter), López-Ibor ha pedido públicamente a la ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez que pague lo que le debe a la Comunidad de Madrid: «paga lo que debes».

Aportación al Estado de la autonomía

El Madrid de Ayuso lleva años contribuyendo cada vez más a las arcas del Estado. Durante el último año, la comunidad de la capital ha aportado al Fisco estatal unos 130.000 millones de euros, 70.000 millones más que Cataluña en números redondos.

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, la Hacienda estatal había recaudado en la Comunidad de Madrid 121.266,4 millones de euros; en Cataluña, 53.353,9 millones.

Al ritmo de aumento que se llevaba registrado hasta el 30 de noviembre, todo apunta a que la recaudación neta del Estado en la Comunidad de Madrid habrá rondado en 2024 los 130.000 millones; en Cataluña, difícilmente llegará a los 60.000 millones.

Teniendo en cuenta que Cataluña tiene menos población que la Comunidad de Madrid, la brecha entre lo que aporta una y otra a las arcas estatales es todavía más notoria. Entre empresas y ciudadanos, la recaudación neta del Estado en la Comunidad de Madrid ha alcanzado en 2024 los 17.300 euros por habitante, un 160% más que en Cataluña, donde la media sale alrededor de 6.700 euros por habitante y año.