Comunicado urgente por la pensión de las amas de casa: subidón confirmado por el IMSERSO

El colectivo de las amas de casa también verá como sube su pensión en el próximo año 2025 debido al aumento, que a falta de confirmación oficial, sufrirán las prestaciones no contributivas. Todo hace indicar que estas pensiones tendrán un ligero aumento por encima incluso del Índice de Precios de Consumo. De ello se beneficiarán un gran número de españoles que no pueden acceder a una contributiva por no cumplir con los años mínimos de cotización.

Las amas de casa a lo largo de la historia ha sido uno de los colectivos más olvidados por la Administración. Mujeres, en su mayoría, que han dedicado toda su vida en cuerpo y alma al cuidado de la familia con jornadas interminables de trabajo que a la hora de la jubilación se han encontrado sin una pensión contributiva por no cumplir con los años cotizados para poder acceder a una jubilación más que digna.

Esta injusticia se puede ‘apañar’ en cierta manera gracias a las pensiones no contributivas, que es una ayuda para las personas que no han cumplido con una cotización mínima de 15 años que le permita acceder a una pensión contributiva de jubilación, viudedad, incapacidad permanente o en favor de familias. Las pensiones no contributivas, que pueden ser de jubilación o invalidez, se financian a través de aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el Presupuesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Las amas de casa que quieran acceder a este tipo de pensiones tendrán que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con la edad, el lugar de residencia y los ingresos que la persona o núcleo familiar perciban al año. Los requisitos son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Carecer de ingresos anuales inferiores a 7.250,60 euros anuales.

En el caso de sufrir una discapacidad o enfermedad que le impida realizar su actividad cotidiana también pueden solicitar una pensión no contributiva de invalidez que asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Para ello, el beneficiario tiene que tener entre 18 y 65 años además de estar afectado de un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Sube la pensión para las amas de casa

A falta de confirmación oficial por parte del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, las pensiones contributivas subirán alrededor de un 3% de cara a 2025 y a partir del 1 de enero también habrá un incremento significativo de las pensiones no contributivas, que ya subieron un 6,9% el pasado año. Así que en el próximo año este tipo de prestaciones de jubilación e invalidez pegarán una subida incluso superior al IPC, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023. Todo ello con el propósito que de cara a 2027 lleguen al 75 % del umbral de pobreza definido para un hogar unipersonal.

Las pensiones no contributivas en 2024 están fijadas en una cantidad de 7250,60 euros al año repartidos en 14 pagas mensuales de 517,90 euros y de cara a 2025, a la espera de confirmación oficial, se espera una subida del 18,24%. De esta forma, a partir del 1 de enero estas subirán hasta los 7.600 euros anuales, repartidos en 14 pagas, que equivale a una pensión mensual de 542,85 euros. Hay que tener en cuenta que las personas que tienen derecho a esta ayuda reciben dos pagas extra con motivo del verano y la Navidad.

Así que las amas de casa que han trabajado durante toda su vida en el hogar, encargándose del mantenimiento de la vivienda y el cuidado de los hijos, podrán acceder a esta pensión no contributiva que ayuda a las personas que no han cotizado los 15 años mínimos para poder acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social. Esto puede suponer un empujón para uno de los colectivos más olvidados por parte de la Administración en España.