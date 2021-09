La starup andaluza Solum ha resultado ganadora del premio Start-up Challenge: Micromovilidad de Iberdrola, con el que buscaba soluciones de aparcamiento y carga seguros para Vehículos de Movilidad Personal (VMP) eléctricos, como bicicletas o patinetes que impulsen la electrificación del transporte en desplazamientos urbanos. En concreto, la cotizada española ha anunciado en Salamanca la empresa ganadora durante la entrega de premios de la séptima edición de Startup Olé.

Solum comenzó su actividad en el año 2019 con el objetivo de aprovechar los espacios urbanos para generar energía limpia. Así, ha desarrollado la solución ganadora en un aparcamiento para vehículos eléctricos capaz de albergar bicicletas y patinetes.

Su sistema cuenta con un innovador pavimento solar, que garantiza así el origen renovable de la energía utilizada en las estaciones de custodia y recarga de vehículos de movilidad personal. Solum cuenta ya con sus primeras estaciones en Sevilla, y actualmente está cerrando acuerdos de colaboración con distintos operadores de movilidad.

Acuerdo de colaboración

El reto ‘micromovilidad’, que ha recibido más de 80 propuestas de distintos países, ha concluido con un acuerdo de colaboración entre Solum e Iberdrola para empezar a definir y desarrollar una prueba de concepto, ofreciendo al ganador la posibilidad de ampliar la escala de la solución adaptándola mediante acuerdos comerciales.

Con este acuerdo, Iberdrola continúa con su «compromiso con el emprendimiento y la innovación y reafirma su apuesta por la transformación digital y la sostenibilidad». En este sentido, la compañía apuesta por la electrificación del transporte y cuenta para ello con un ambicioso Plan de Movilidad Sostenible, con el que pretende alcanzar la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico incluyendo puntos de carga rápida, superrápida y ultrarrápida en los próximos años.

Startup Olé

En el acto de clausura de Startup Olé también se ha reconocido la labor de otras empresas y organizaciones en el entorno emprendedor. En este sentido, OKDiario ha recibido el premio en la categoría Best Media, Capital Energy (Best Corporate), la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión ASCRI (Best Venture Capital and Private Equity), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI, Red Eléctrica (Best Essential Infrastructure Management Corporate), Oracle 4 Startups (Best Hub), Diputación de Salamanca (Best Rural Public Administration), Guardia Civil (Best Rural Innovation Institution), Cruz Roja (Best Social 4 Good Institution) e Impulsa Visión – RTVE (Reverse Pitch).

La séptima edición del evento Startup Olé ha concluido este viernes. Los días 6 y 7 de septiembre se han celebrado en formato digital y del 8 al 10 de manera presencial en Salamanca. Además, para facilitar el acceso a todo el contenido, Startup OLÉ’21 se ha retransmitido a través de su canal de Youtube.

Este año han asistido más de 400 ponentes de 36 nacionalidades distintas, que han participado en más de 60 mesas redondas y seminarios. Se han mostrado más de 180 proyectos de startups y 30 ideas de estudiantes universitarios. La suma total de las nacionalidades ha ascendido a 44.